Boletim do dia

Mais 892 casos e 19 óbitos provocados pelo novo coronavírus foram registrados em Curitiba. Os dados são do boletim da Secretaria Municipal da Saúde desta quarta-feira (3) que apontou ainda 8.670 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

As novas mortes são 11 homens e oito mulheres, com idades entre 27 e 89 anos. Todos tinham fatores de risco para complicações da covid-19. Oito dos novos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. No total, 2.980 mortes foram provocadas pela doença neste período de pandemia.

Com os novos casos confirmados, 144.555 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 132.905 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta quarta-feira (3), houve a ativação de seis leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 no Hospital de Clínicas. A taxa de ocupação dos 389 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 92%. No momento restam 33 leitos livres.

Números da covid-19 em 3 de março

892 novos casos confirmados

19 novos óbitos (8 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 144.555

Casos Ativos – 8.670

Recuperados – 132.905

Óbitos – 2.980