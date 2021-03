Nesta terça-feira (2), Curitiba chegou a 8.279 casos ativos de coronavírus, quando o vírus segue ativo e há chances de transmissão da doença. De acordo com informações do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, a lotação de leitos de UTI SUS exclusivas para coronavírus está em 93%.

Mais 877 casos e 17 óbitos de coronavírus foram registrados em Curitiba. Do total de mortes, 10 ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são 11 homens e seis mulheres, com idades entre 23 e 95 anos. Todos apresentavam fatores de risco para complicações da doença.

Até agora são 2.961 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Com os novos casos confirmados, 143.663 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 132.423 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

Nesta terça-feira (2), houve a ativação de cinco novos leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19, sendo dois no Hospital Cruz Vermelha e três no Hospital Vitória. No momento restam 27 leitos livres.

Números da covid-19 em 2 de março

877 novos casos confirmados

17 novos óbitos (10 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 143.663

Casos Ativos – 8.279

Recuperados – 132.423

Óbitos – 2.961