As equipes das secretarias de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) e da Saúde (SMS) receberam, nesta segunda-feira (31), enfermeiros e técnicos de enfermagem aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para assinatura de contrato.

No período da manhã, cinco técnicos de enfermagem compareceram para assinar o contrato e escolher a unidade em que vão trabalhar, e no período da tarde a equipe da Smap convocou outros 24 enfermeiros. A contratação dos profissionais visa reforçar as equipes das unidades de saúde.

Lucimar Moreira da Costa foi a primeira enfermeira do grupo de convocados a assinar o contrato. Moradora do Bairro Alto e enfermeira há 16 anos, ela escolheu a Unidade de Pronto Atendimento Cajuru, próxima de sua casa, e comemorou o vínculo com a Prefeitura.

“Eu sempre quis ser servidora municipal, e o PSS vai me dar um gostinho de como isso funciona. Vai ser um novo desafio, com novas oportunidades para aprender, novas experiências, e minha meta é no futuro ser aprovada em concurso público e conseguir um vínculo definitivo”, explica Lucimar. Atualmente, ela também trabalha no Hospital XV.

Lucimar também elogiou a velocidade com que foi atendida na sede da Smap. Para respeitar o protocolo sanitário em vigor e evitar a disseminação da covid-19, o atendimento foi individual, e cada profissional teve um horário específico para comparecer e assinar o contrato. Lucimar foi convocada para ser atendida às 14h15, e todo o processo levou cerca de quinze minutos.

Reforço nas unidades

A expectativa da Prefeitura de Curitiba é contratar mais profissionais de enfermagem no mês de fevereiro, e a convocação de novos aprovados no PSS deve ser publicada em breve, no portal de concursos da Prefeitura.

Primeiramente, os candidatos são convocados para a etapa de entrega de documentação, onde é necessário comprovar todas as informações fornecidas no ato da inscrição. Depois, os documentos são avaliados por uma banca examinadora e os concorrentes considerados aptos avançam para a fase de assinatura de contrato.

Acompanhar as publicações é responsabilidade dos candidatos, e aqueles que não respeitarem os prazos e a data de convocação serão eliminados do processo seletivo, por isso a recomendação da Smap é para que os interessados confiram as publicações do site frequentemente.