Nesta sexta-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) antecipa a segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer para as pessoas com 59 e 58 anos imunizadas com primeira aplicação em 7 de junho e para as de 57 anos vacinadas em 8 de junho.

Também vão receber a segunda dose do imunizante contra covid-19 nesta sexta-feira as pessoas que fizeram a primeira aplicação da Coronavac nos dias 24 e 26 de julho e aquelas que receberam a primeira dose de AstraZeneca e Pfizer em 25, 26, 27 e 28 de maio.

Os grupos estão sendo convocados por mensagem pelo aplicativo Saúde Já, que deverá ser apresentada na hora da vacinação.

Para quem tem 59, 58 e 57 anos, mas tomou a vacina fora do cronograma (em períodos de repescagem), não haverá antecipação da segunda dose nesta sexta.

Aqueles que não receberam a mensagem de convocação pelo Saúde Já não terão a segunda dose antecipada para esta sexta-feira e deverão, portanto, seguir a data agendada anteriormente.

Quem for convocado e não conseguir comparecer nesta sexta-feira poderá tomar a vacina em outra data em que haja aplicação de segunda dose.

Cronograma planejado

A estimativa é que 23,8 mil pessoas finalizem o esquema vacinal recebendo a segunda dose nesta sexta-feira. Serão 10,7 mil pessoas que terão a segunda dose antecipada e outras 13.165 mil que seguirão o cronograma planejado.

O atendimento será feito em 14 pontos, das 8 às 17h.

Grupo mais vulnerável

O intervalo convencional entre as doses da AstraZeneca e da Pfizer é de aproximadamente 90 dias. A redução do período para o grupo de 57 anos será de até 11 dias. Já para as pessoas de 58 e 59 anos será de até dez dias.

A antecipação foi decidida pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da SMS, após levantamento feito pelo Centro de Epidemiologia que demonstrou que esse grupo é hoje o mais vulnerável para o agravamento da covid-19 – com maior número de internamentos e mortes.

Segundo o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, esse cenário pode estar relacionado à circulação de variantes e também ao fato de as pessoas mais idosas já estarem com o ciclo de imunização completo.

“A variante Delta tem se mostrado mais resistente aos anticorpos produzidos pela primeira dose, mas com duas doses essa barreira aumenta. Como as pessoas mais idosas já estão imunizadas com as duas doses, o vírus procura novos espaços de vulnerabilidade”, explicou

A faixa etária de 59 e 50 anos responde por 15% das novas infecções, 23% das internações e 19% dos óbitos confirmados por covid-19 no município. Parte deste grupo já completou o ciclo de imunização, mas a parcela que iniciou o cronograma de segunda dose em 25 de agosto ainda não está totalmente imunizada

Essa ampliação será possível com as doses para segunda aplicação que estão disponíveis no estoque do município. Caso o município receba novos lotes de imunizantes, seguirá com a redução de intervalo entre as doses.

“Além da disponibilidade das doses, a iniciativa tem amparo científico, o nosso objetivo é ter esse público prioritário com ciclo vacinal completo no menor tempo possível”, explica Oliveira.

Como fazer

Para receber a segunda dose da vacina antecipada, basta procurar um dos 14 pontos de vacinação, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF e apresentar a mensagem com a convocação.

Quem faz parte dessas faixas etárias deve acessar o aplicativo Saúde Já. Ao realizar o acesso aparecerá uma mensagem de “pop-up” com o comunicado de que você está sendo convocado.

Quem deve receber a segunda dose antecipada nesta sexta-feira (20)

Segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer nesta sexta-feira (20):

– Vacinados com a primeira em 25, 26, 27 e 28 de maio;

– Antecipação – pessoas com 58 e 59 anos vacinados com a primeira dose em 7 de junho (antes era 31 de agosto)

– Antecipação – pessoas com 57 anos vacinados com a primeira dose em 8 de junho (antes era 1º de setembro)

Segunda dose de Coronavac nesta sexta-feira (20):

– Vacinados com a primeira em 24 e 26 de julho.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1- Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

4 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

6 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

7 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

8 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, nº 700

9 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

10 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo MundoF

11 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

12 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans

13 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

14 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

