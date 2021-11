A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca os adolescentes nascidos entre 1 de janeiro e 8 novembro de 2009 para receberem a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (08). Com esta convocação, Curitiba irá atender os adolescentes com 12 anos completos, concluindo assim o chamamento de primeira dose para todo o público-alvo da vacinação anticovid definido pelo Ministério da Saúde até o momento.

Os adolescentes já convocados anteriormente – ou seja, os nascidos até 31 de dezembro de 2008 – também poderão aproveitar a oportunidade para receber a vacina, caso tenham perdido a data. O atendimento será feito em 50 pontos de vacinação abertos das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM:

>> Metrô ficou no passado! Curitiba estuda implantar triarticulado elétrico

>> O que muda e o que não muda em Curitiba com o novo decreto da pandemia?

O chamamento de todo o restante do público de adolescentes foi possível a partir da última remessa de vacinas Pfizer – única liberada no país para este público – entregue pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na quarta-feira (03).

Ao todo, Curitiba já aplicou 2.944.266 unidades da vacina anticovid até a quinta-feira (4/11), sendo 1.485.984 primeiras doses e 1.285.900 segundas doses; 38.255 doses únicas e 134.127 doses de reforço. Assim, 78,2% dos curitibanos já receberam ao menos uma dose do imunizante e 67,9% da população da cidade está totalmente imunizada contra a covid-19, com as duas doses ou a dose única.

Agilidade

Para agilizar o processo de vacinação, a SMS orienta que os pais e/ou responsáveis façam o cadastro antecipado do adolescente, como seu dependente, na plataforma Saúde Já pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular. O cadastro agiliza o processo da vacinação.

Levar o termo de consentimento preenchido com os dados do adolescente e assinado pelo responsável é outro passo para dar maior agilidade à vacinação. O documento está disponível para impressão no site Imuniza Já.

Outras orientações

No dia da vacinação o adolescente deverá comparecer a um dos pontos acompanhado dos pais e/ou responsáveis pela assinatura do termo de consentimento.

Também é preciso apresentar um documento de identificação com foto e CPF. Quem não possui documento com foto pode levar a certidão de nascimento, que deve ser apresentada com um documento com foto do responsável.

Além disso, é preciso apresentar comprovante de residência com endereço de Curitiba, que pode estar no nome do pai ou da mãe, anexado a um documento que comprove a filiação.

Para os casos de locações não formalizadas por imobiliárias, deverá ser apresentado o comprovante do endereço da residência com uma declaração do proprietário do imóvel, com responsabilização legal pela locação e pela informação.

Outros grupos

Os pontos de vacinação também aplicarão, na segunda-feira (08), doses de reforço em profissionais de saúde. Haverá, ainda, antecipação de segunda dose de Astrazeneca e aplicação de segunda dose de Coronavac.

Todos os pontos de vacinação permanecem atendendo também nesta segunda-feira (08): repescagem de primeira dose de pessoas com 13 anos ou mais, repescagem de segunda dose de pessoas já convocadas, repescagem de dose de reforço dos idosos já convocados (todos com 68 anos completos ou mais vacinados até 3 de maio) e repescagem de dose de reforço para imunossuprimidos vacinados com segunda dose até 6 de outubro.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Salvador Alende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – US Bairro Novo

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

5 – US Sambaqui

Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

6 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

7 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

8 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

9 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

10 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

11 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 Abranches

12 – US Tingui

R. Nicolau Salomão, 671 – Tingui

13 – US Vila Leonice

Av. Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

14 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

15 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

16 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

17 – US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

18 – US Pantanal

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Alto Boqueirão

19 – US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

20 – US Érico Veríssimo

Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

21 – US Tapajós

Rua André Ferreira de Camargo, 188 – Xaxim

22 – US Irmã Teresa Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

23 – US São Pedro

Rua Bernardo Mann 131 – Xaxim

24 – US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

25 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

26 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

27 – US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

28 – US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

29 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, 700

30 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

31 – US Atenas

Rua Emilia Erichsen, 45 – Cidade Industrial

32 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

33 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

34 – US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

35 – US Sagrado Coração

Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho

36 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

37 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Guaíra

38 – US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Guaíra

39 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

40 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

41 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

42 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

43 – US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

44 – US São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

45 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 – Pilarzinho

46 – US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

47 – US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

48 – US Palmeiras

R. João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara

49 – US Caximba*

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

*A US Caximba funciona das 7h30 às 16h30

50 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Web Stories