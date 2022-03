A partir desta quarta-feira (30), Curitiba inicia a campanha anual de vacinação contra a gripe e a aplicação da quarta dose anticovid (segundo reforço) para idosos com 80 anos ou mais, seguindo nova recomendação do Ministério da Saúde.

As duas vacinações acontecerão de forma simultânea nos pontos escolhidos para a imunização anticovid (lista no site Imuniza Já Curitiba), de acordo com cronograma de chamamento por ano de nascimento, que será divulgado gradualmente (veja abaixo).

Além da vacinação nos pontos anticovid, no próximo sábado (02), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibilizará dez locais de atencimento no sistema drive-thru, das 8h às 17h, exclusivos para os idosos com dificuldades de locomoção e que estejam nas faixas etárias convocadas pelo cronograma. Os endereços dos pontos drive-thru serão divulgados nos próximos dias e poderão ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

“Curitiba otimizou a logística para que ocorra a aplicação das duas vacinas de uma só vez, aproveitando a ida do idoso até o ponto de vacinação”, afirma a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

A campanha é direcionada aos moradores de Curitiba. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Acamados e ILPs

A partir desta quarta-feira, a SMS também fará a vacinação contra a gripe e a aplicação da quarta dose anticovid nos idosos com 80 anos ou mais acamados ou que vivem em instituições de longa permanência (ILPs).

De acordo com a secretaria, as pessoas acamadas com 80 anos ou mais que foram atendidas em casa nas outras fases da campanha anticovid devem apenas aguardar o contato de uma equipe de saúde, que irá até o domicílio.

Caso o idoso com 80 anos ou mais tenha se tornado acamado recentemente e ainda não seja acompanhado pelo SUS Curitibano, é preciso informar a secretaria por meio da Central 3350-9000.

Cronograma

Segundo o cronograma divulgado pela SMS, na quarta-feira (30) serão vacinados os idosos nascidos até 1931. Na quinta-feira (31), aqueles nascidos até 1934. E na sexta (1°) os nascidos até 1936.

No sábado (02), o chamamento é para todos nascidos até 1938. Os drives-thru estarão disponíveis nesta data exclusivamente para todos os já convocados e que tenham dificuldade de locomoção.

Quarta dose

Para receber a quarta dose da vacina anticovid, além de se encaixar na faixa etária que está sendo convocada, é necessário que tenha transcorrido, no mínimo, 120 dias desde a aplicação da terceira dose (primeiro reforço).

A vacina recomendada para a nova dose de reforço deverá ser, preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca), segundo nota técnica do Ministério da Saúde.

“Estamos seguindo a determinação do Ministério da Saúde, que aponta que na população mais idosa há uma redução da efetividade das vacinas, depois de um período de tempo maior, por conta do envelhecimento natural do sistema imunológico, a chamada imunosenescência”, afirma Márcia.

Cronograma – Vacina contra a gripe e quarta dose (segundo reforço) anticovid

Quarta-feira (30/3) – Nascidos até 1931

Quinta-feira (31/3) – Nascidos até 1934

Sexta-feira (1/4) – Nascidos até 1936

Sábado (2/4)* – Nascidos até 1938

* Nesta data, além dos pontos de vacina anticovid, a SMS disponibilizará dez pontos drives-thru para as pessoas nas faixas etárias convocadas que tenham dificuldade de locomoção.