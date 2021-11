A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca mais um novo grupo para antecipação da aplicação da segunda dose da Pfizer. Na quinta-feira (11) serão vacinados aqueles que receberam a primeira dose deste imunizante em 16 de setembro. A lista dos pontos de atendimento ficará disponível no site Imuniza Já.

Com o adiantamento, cerca de 12 mil pessoas poderão completar o esquema vacinal antes do previsto. A antecipação é de quatro semanas (a previsão inicial de aplicação era em 9 de dezembro) e é feita com as doses remanescentes no estoque do município.

LEIA TAMBÉM:

>> Unidade de Saúde Fernando de Noronha reabre nesta terça-feira após revitalização

>> Morre vira-lata Benato, mascote da Rua da Cidadania de Santa Felicidade

Além deste novo grupo convocado, a SMS já havia anunciado a antecipação da segunda dose da Pfizer nesta quarta-feira (10) para os vacinados com a primeira dose entre 4 e 15 de setembro (a data original era entre 29 de novembro e 8 de dezembro).

Quem for convocado para as antecipações recebe mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. A mensagem deve ser apresentada no momento da vacinação.

Cerca de 24 mil pessoas estão completando o esquema vacinal com a segunda dose nesta semana. Quem não puder comparecer na data marcada poderá procurar, depois, um dos pontos de atendimento para completar o ciclo de imunização.

Coronavac

Além das antecipações, nesta semana estão sendo imunizadas as pessoas com segunda dose agendada para Coronavac (veja o cronograma abaixo).

Não haverá envio de mensagem avisando a data da segunda dose de Coronavac, uma vez que não houve alteração do calendário originalmente previsto. A data pode ser consultada no aplicativo Saúde Já Curitiba, no campo Próximas Vacinas (veja abaixo como consultar).

Como consultar o dia da segunda dose

Pelo aplicativo Saúde Já:

1 – Abrir o aplicativo no celular;

2 – Clicar em “Carteira de Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

Pelo site:

1 – Abrir www.saudeja.curitiba.pr.gov.br;

2 – Clicar em “Vacinação”;

3 – Visualizar a data que aparece em Próximas Vacinas;

4 – Procurar um dos pontos de vacinação da cidade que estejam abertos nesse dia.

O que levar para receber a segunda dose

Para receber a segunda dose da vacina, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma

Pfizer

– Vacinados com a primeira dose entre 4/9 a 15/9 recebem a segunda dose na quarta-feira (10/11) – a data original era entre 29/11 a 8/12.

– Vacinados com a primeira dose em 16/9 recebem a segunda dose na quinta-feira (11/11) – a data original era em 9/12.

Coronavac

– Vacinados com a primeira dose em 15/10 recebem a segunda dose na terça-feira (9/11)

– Vacinados com a primeira dose em 16/10 recebem a segunda dose na quarta-feira (10/11)

– Vacinados com a primeira dose em 18/10 recebem a segunda dose na sexta-feira (12/11)

Web Stories