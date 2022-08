A partir desta quarta-feira (24), a vacinação anticovid será ampliada com a convocação de um novo grupo. Pessoas de 18 a 59 anos com imunossupressão poderão receber mais uma dose de reforço. Para recebê-la é necessário um intervalo mínimo de 120 dias desde a dose anterior.

A vacinação será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em 107 unidade de saúde. Os locais podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

Com a nova convocação, as pessoas que fazem parte deste grupo ficarão com cinco doses no total. São esperadas cerca de 10 mil pessoas para a aplicação do novo reforço.

Para os imunossuprimidos vacinados na 1ª dose com Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca, a nova dose equivale ao 3º reforço. Para as pessoas deste grupo vacinadas na 1ª dose com Janssen, a nova equivale ao 4º reforço.

A convocação atende a uma nova determinação do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização (PNO) da Vacinação contra a Covid-19. Anteriormente, já haviam sido convocadas as pessoas com 60 anos ou mais com imunossupressão.

Condições de imunossupressão

Pessoas que já estão se vacinando dentro dos critérios de imunossupressão em Curitiba receberão mensagem pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, nesta quarta-feira (24/8), para a convocação da nova dose. Nestes casos, não é preciso apresentar comprovação da condição de imunossupressão.

Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como imunossuprimidos anteriormente e não são acompanhados pelo SUS Curitibano devem apresentar alguma documentação que comprove a sua condição.

São considerados imunodeprimidos, de acordo com o PNO do Ministério da Saúde, as seguintes condições:

Imunodeficiência primária grave

Quimioterapia para câncer

Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras

Pessoas com HIV/Aids

Uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias

Uso de drogas modificadoras da resposta imune

Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

Pacientes em hemodiálise

Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

Onde se vacinar

Vacinação simultânea

Além da dose do imunizante contra a covid-19, está sendo ofertada também a vacina contra a gripe (vírus influenza), podendo ser aplicada simultaneamente, no mesmo dia. Não há mais necessidade de intervalo entre os imunizantes.

Também é possível receber outros imunizantes do Calendário Nacional de Imunização que estejam em atraso. A consulta sobre imunizantes pendentes pode ser feita pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba (site ou aplicativo), acessando a aba “Carteira de Vacinação” no item “Pendentes”.

Recomendações

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem o completo reestabelecimento.

Grupos com vacinação anticovid disponível:

– 1ª dose para todos com 3 anos completos ou mais;

– 2ª dose* para todos com 3 anos completos ou mais;

– 1º reforço* para todos com 12 anos ou mais;

– 2º reforço* para imunossuprimidos com 12 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas de 18 a 39 anos vacinadas na 1ª dose com Janssen, pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com qualquer marca na 1ª dose;

– 3º reforço* para pessoas imunossuprimidas com 18 anos ou mais e pessoas com 40 anos ou mais vacinadas com Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal;

– 4º reforço* para pessoas imunodeprimidas com 18 anos ou mais vacinadas com a Janssen na 1ª dose do início do esquema vacinal

*Importante: para receber a 2ª dose ou as doses de reforço é necessário ter completado o intervalo mínimo recomendado, que varia conforme a marca do imunizante já recebido e o grupo que a pessoa faz parte. Veja mais detalhes nos quadros de esquemas vacinais.