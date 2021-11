Nesta quinta-feira (04), a Secretaria Municipal da Saúde fará aplicação da dose de reforço contra a covid-19 para profissionais de saúde vacinados com a segunda dose até 1 de março. Na sexta-feira (05), será a vez de profissionais de saúde vacinados com a segunda dose entre 2 de março e 29 de abril de 2021.

A vacina estará disponível em 47 pontos, das 8h às 17h (lista abaixo). O grupo que está sendo convocado atinge o intervalo mínimo de 180 dias desde a última dose.

O novo chamamento é possível com a nova remessa de vacinas entregue pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quarta-feira (03). Foram enviadas 19.836 vacinas para a dose de reforço dos profissionais de saúde.

Outros grupos

Além da dose de reforço dos profissionais de saúde, os pontos de vacinação também seguem aplicando nesta quinta-feira (04): dose de reforço dos idosos já convocados (todos com 68 anos completos ou mais vacinados até 3 de maio) e repescagem de dose de reforço para imunossuprimidos vacinados com segunda dose até 6 de outubro.

Adolescentes nascidos de agosto a dezembro de 2007 estão convocados para a primeira dose da vacina anticovid nesta quinta-feira (04).

Os adolescentes sem comorbidades já convocados anteriormente (nascidos até 31 de julho de 2007) também poderão aproveitar a oportunidade para receber a primeira dose. A vacina estará disponível, ainda, para gestantes e puérperas (mães que tiveram bebês há menos de 45 dias) e adolescentes com comorbidades com 12 anos ou mais.

Além disso, permanece disponível: repescagem de primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais e repescagem de segunda dose de pessoas já convocadas.

Mensagem de convocação

Os profissionais de saúde convocados para a dose de reforço receberão mensagem pela plataforma Saúde Já (aplicativo ou site). A mensagem é uma forma de lembrete e uma ferramenta para incentivar a vacinação.

O que levar

Para receber a dose de reforço da vacina, a pessoa deve se encaixar nos critérios de convocação, procurar um dos pontos de vacinação, das 8h às 17h, levando um documento de identificação com foto e CPF.

Locais de vacinação

Das 8h às 17h

1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

2 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

3 – US Salvador Alende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1712 – Sitio Cercado

4 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

5 – US Santa Efigênia

Rua Voltaire, 139 – Barreirinha

6 – US Atuba

Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto

7 – US Tarumã

Rua José Veríssimo, 1352 – Bairro Alto

8 – US Abranches

Rua Aldo Pinheiro, 60 – Abranches

9 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 Abranches

10 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

11 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne 57 – Alto Boqueirão

12 – US Vila Hauer

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

13 – US Xaxim

Rua Batista da Costa, 1163 – Xaxim

14 – US Pantanal

Rua Maria Marques de Camargo, 119 – Alto Boqueirão

15 – US Waldemar Monastier

Rua Romeu Bach, 80 – Boqueirão

16 – US Érico Veríssimo

Rua Expedicionário Francisco Pereira dos Santos, 510 – Alto Boqueirão

17 – US Tapajós

Rua André Ferreira de Camargo, 188 – Xaxim

18 – US Irmã Teresa Araújo

Rua Maestro Carlos Frank, 785 – Boqueirão

19 – US São Pedro

Rua Bernardo Mann 131 – Xaxim

20 – US Menonitas

Rua Domicio da Costa, 52 – Xaxim

21 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

22 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

23 – US Iracema

Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia

24 – US Salgado Filho

Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba

25 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira, 700

26 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

27 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

28 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

29 – US Fanny Lindóia

Rua Conde dos Arcos, 295 – Lindóia

30 – US Sagrado Coração

Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho

31 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

32 – US Vila Guaíra

Rua São Paulo, 1.495 – Guaíra

33 – US Parolin

Rua Sergipe, 59 – Guaíra

34 – US Santa Quitéria 2

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

35 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

36 – US Orleans

Av. Ver. Toaldo Túlio, 4.577 – Orleans

37 – US Campina do Siqueira

Rua General Mário Tourinho, 1684 – Campina do Siqueira

38 – US Butiatuvinha

Avenida Manoel Ribas, 8640 – Butiatuvinha

39 – US São Braz

Rua Antonio Escorsin, 1960 – São Braz

40 – US Vista Alegre

Rua Miguel de Lazari, 85 – Pilarzinho

41 – US Bom Pastor

Rua José Casagrande, 220 – Vista Alegre

42 – US União das Vilas

Rua Frederico Escorsin, 314 – São Braz

43 – US Palmeiras

R. João Batista Burbelo, 12 – Tatuquara

44 – US Caximba*

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

*A US Caximba funciona das 7h30 às 16h30

45 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

46 – US Tingui

R. Nicolau Salomão, 671 – Tingui,

47- US Vila Leonice

Av. Anita Garibaldi, 6814 – Cachoeira

