Nesta segunda-feira (27), Curitiba começará a aplicar o 2º reforço da vacina anticovid para pessoas de 18 a 39 anos que receberam a dose única da Janssen (equivalente a 1ª e 2ª doses). A medida atende novos critérios adotados pelo Ministério da Saúde para quem iniciou o esquema vacinal com a marca (leia mais abaixo). São esperadas 4.294 pessoas.

A vacina estará disponível em 107 unidades, das 8h às 17h. Confira os endereços no Portal Imuniza Já.

Aqueles que não conseguirem comparecer na data divulgada devem buscar um ponto de vacinação o mais breve possível, na sequência, para regularizar o esquema vacinal.

Para receber o 2º reforço, é preciso ter o intervalo 120 dias desde o 1º reforço. Quem teve covid-19 também deve aguardar 30 dias desde o início dos sintomas para tomar a nova dose.

40 anos e mais

A partir da próxima quinta-feira (30/6), o público de 40 a 49 anos também receberá uma 2º dose de reforço, independentemente de qual tenha sido a marca utilizada no esquema básico. O cronograma de 2º reforço para pessoas com 40 a 49 anos pode ser conferido aqui.

Já o público com 50 anos ou mais foi convocado anteriormente para receber o 2º reforço. Quem ainda não compareceu, deve buscar um ponto de vacina o mais breve possível, na sequência, para regularizar o esquema vacinal.

“A repescagem contínua permanece aberta de segunda a sexta-feira, em nossos pontos de vacina, para todos os já convocados anteriormente”, lembra a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Esquema vacinal da Janssen

De acordo com a nota técnica 177, divulgada pelo Ministério da Saúde esta semana, uma atualização foi realizada no esquema vacinal das pessoas imunizadas com 1ª dose/dose única da Janssen.

A vacina Janssen permanece sendo considerada dose única em seu esquema básico – ao contrário de Pfizer, Astrazeneca e Coronavac, que preveem duas doses no esquema básico.

Porém, os reforços das pessoas vacinadas com dose única da Janssen sofreram alteração. A partir de agora, todos com 18 anos ou mais vacinados com Janssen terão que receber duas doses de reforço – sendo 56 dias de intervalo desde a primeira dose e 120 dias entre o 1º reforço e o 2º reforço.

“Com isso, pessoas de 18 a 39 anos que tomaram Janssen no esquema básico ficarão com três doses de vacina no total, equiparando-se às que receberam imunizantes de outras marcas e tiveram, no seu esquema básico, 1ª e 2ª dose, além de um reforço posteriormente”, explica a superintendente de gestão em Saúde da secretaria, Flávia Quadros.

Além disso, a nova nota técnica do Ministério da Saúde determina também que pessoas com 40 anos ou mais que receberam Janssen em seu esquema primário poderão receber, ainda, uma 3º dose de reforço. Essa dose adicional, porém, só poderá ser aplicada 120 dias após a realização do 2º reforço.

“Em tempo oportuno para esse grupo da Janssen de 40 anos ou mais vai receber a 3ª dose de reforço. Considerando o intervalo necessário entre as doses, faremos o chamamento”, complementa Flávia.

Cronograma

2º reforço para vacinados com Janssen na 1º dose

18 a 39 anos: segunda-feira (27) – *com 1º reforço realizado até 27/02

40 a 49 anos: segue o cronograma geral desta faixa etária.

50 anos ou mais: já convocados anteriormente, podem comparecer o mais breve possível nos pontos de vacinação, que seguem com a repescagem contínua aberta.

