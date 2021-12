Com a chegada de novo lote de imunizantes anticovid do laboratório Janssen, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba convoca novo público para receber a dose de reforço. Na quarta-feira (15) poderão receber a vacina pessoas com 18 anos ou mais e que receberam a dose única até 6 de julho. Na quinta-feira (16) serão atendidos os vacinados até 14 de outubro.

A SMS irá receber da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (Sesa) 16.125 doses de imunizantes da Janssen. A remessa tem previsão de entrega na tarde desta terça-feira (14). A estimativa é que em Curitiba mais de 38 mil pessoas que receberam a dose única estão elegíveis para receber a dose de reforço.

LEIA TAMBÉM:

>> Vacinas CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen são efetivas e protegem contra a covid-19, confirma Fiocruz

>> Vacina contra a covid-19 deverá ser tomada duas vezes ao ano, confirma estudo da OMS

Com essa convocação, o município estará oportunizando o reforço para todos que foram vacinados com a dose única da Janssen que já estão no prazo para o complemento. No caso de acabar o estoque de imunizantes da Janssen, a SMS concluirá o esquema vacinal dos convocados com uma dose da Pfizer, seguindo os critérios de intercambialidade de vacinas já aprovado.

Atendimento concentrado

Com limitação de doses e para evitar perdas de imunizantes a aplicação da dose de reforço da Janssen estará concentrada em 13 pontos de vacinação. Haverá locais de vacinação em todas as regionais. Confira os locais no site ImunizaJá. O atendimento será das 8h às 17h, com exceção da Unidade Saúde Caximba, que terá vacina até às 16h.

A recomendação do Ministério da Saúde é para que pessoas vacinadas com a dose única da Janssen recebam a dose de reforço (segunda dose) de forma homóloga, ou seja, segunda aplicação com o mesmo imunizante. O intervalo mínimo para a aplicação deverá ser de dois meses, podendo ser estendido a até seis meses.

Orientação

Para completar o esquema vacinal, basta procurar um dos 13 pontos de vacinação exclusivos para Janssen, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Quem deve receber o reforço da Janssen

– Quarta-feira, 15 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a dose única até 6 de julho;

– Quinta-feira, 16 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a dose única até 14 de outubro;

Outros imunizantes

Os demais pontos de vacinação contra a covid-19 seguem aplicando nos dias úteis os imunizantes Coronavac, Astrazeneca e Pfizer para o seguinte público:

Primeira dose

– Primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais;

Segunda dose

– Segunda dose agendada;

– Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

Dose de reforço

– Dose de reforço agendada;

– Repescagem de dose de reforço de pessoas anteriormente convocadas.

Onde receber o reforço da Janssen

Das 8 às 17h

Locais de vacinação sinalizados com * também estão realizando a aplicação dos imunizantes contra covid dos outros laboratórios

*1 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

*2 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

*3 – US Vila Guaira

Rua São Paulo, 1495- Vila Guaíra

4 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

5 – US Visitação

Rua Bley Zorning, 3136 – Boqueirão

*6 – Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

7 – US Caximba (até às 16 horas)

Rua Delegado Bruno de Almeida, 7881 – Caximba

8 – US Monteiro Lobato

Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara

*9 – US Bairro Alto

Rua Jornalista Alceu Chochorro, 314 – Bairro Alto

*10 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

*11 – US Oswaldo Cruz

Rua Pedro Gusso, 3749 – Cidade Industrial

*12 – US Candido Portinari

Rua Durval Leopoldo Landal, 1529 – Cidade Industrial

*13 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Web Stories