Com o objetivo de reduzir a zero a emissão de carbono e tornar o transporte público de Curitiba mais confortável e atrativo para os usuários, a capital paranaense quer modernizar seus ônibus com a compra de veículos 100% elétricos. As primeiras unidades devem ser adquiridas no próximo biênio, e a meta é trocar toda a frota até 2050 juntamente com melhorias nas vias, calçadas e terminais.

De acordo com a arquiteta Ana Zornig Jayme, responsável pelos investimentos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), o objetivo é atrair quase 50% da população curitibana ao transporte público nos próximos 28 anos. “Hoje esse índice gira em torno de 25%, mas precisa dobrar para buscarmos neutralidade na emissão de carbono”, explicou, ao adiantar que quase 230 milhões de dólares serão investidos em um sistema de mobilidade urbano sustentável na capital.

+Viu essa? Carros elétricos de luxo chegam a Curitiba; Conheça a BYD em detalhes

Os estudos para essa mudança começaram em 2018 e envolvem uma série de transformações no sistema viário da cidade, além da captação de energia limpa e uso de veículos elétricos, como os que já atendem a população da China, Estados Unidos, Inglaterra e Hungria. “Estudamos muito a respeito dessa tecnologia e do processo de transição da frota, e agora veremos como isso funcionará na nossa realidade”.

Para isso, um edital foi lançado pela prefeitura em maio deste ano com o objetivo de incentivar fabricantes a testarem ônibus elétricos pelas ruas de Curitiba, possibilitando análise do funcionamento desses veículos na capital, ao mesmo tempo em que a população dá seu feedback.

Os testes já começaram, terão duração de 60 dias e serão viabilizados financeiramente pelas próprias empresas e concessionárias. Em contrapartida, a prefeitura de Curitiba disponibilizará motoristas para conduzirem os veículos e todo apoio logístico relacionado às linhas, horários de operação e fiscalização.

“As empresas ganham por poderem testar esses ônibus em uma cidade reconhecida internacionalmente por seu sistema de transporte, e Curitiba ganha a oportunidade de avaliar cada modelo apresentado”, afirma a arquiteta do Ippuc, ao citar que os testes começaram no último fim de semana.

Foto: Ricardo Marajó/SMCS

Inícios dos testes

No sábado e no domingo (18 e 19), um ônibus elétrico da empresa chinesa Higer realizou viagens gratuitas de hora em hora ligando o Terminal Campina do Siqueira ao Parque Barigui para que passageiros da cidade conhecessem a tecnologia e opinassem a respeito do conforto, ausência de ruído e funcionamento do veículo por meio de uma pesquisa online.

Já a partir desta segunda-feira (19), passageiros frequentes do transporte coletivo de Curitiba também podem usufruir do ônibus em cinco linhas da cidade, cada dia em uma diferente. A primeira a receber a tecnologia é a 801 Campina do Siqueira/Batel, nesta segunda-feira (19/9). Já na terça (20/9), será a vez da 380 Detran/Vicente Machado, seguida pela 617 Jardim Ludovica, na quarta (21/9), 654 Campo Alegre, na quinta (22/9), e 826 Campo Comprido/CIC, na sexta (23/9).

O ônibus circulará entre 6h e 20h em horários específicos, e o pagamento da passagem ocorre exclusivamente por cartão transporte, débito e crédito por meio de um sistema de bilhetagem eletrônica instalado no ônibus. “Lembrando que essas linhas foram escolhidas por serem linhas estruturantes que cobrem várias regiões da cidade, apresentam boa estrutura viária e acessam terminais, então mais pessoas podem conhecer a nova tecnologia”, explica a arquiteta Ana Zornig Jayme, do Ippuc.

Segundo ela, 35 motoristas foram treinados para conduzir o veículo, e diversos critérios serão avaliados durante o teste, como autonomia das baterias, aquecimento, funcionamento das portas e resultados diante de diferentes topografias e mudança de condutores. “Isso porque a maneira de dirigir também influencia no melhor desempenho do ônibus já que parte das baterias é carregada a noite e outra parte pelo sistema de frenagem”, explica Ana.

Os final do período de teste, os dados possibilitarão que o Ippuc avalie esse ônibus e os próximos que rodarão pela cidade, como os das empresas BYD e Eletra, confirmados para final de setembro e começo de outubro. “Depois, também poderemos receber modelos da Mercedes, Volvo e de fábricas internacionais, que já sinalizaram interesse em participar”.

Compras dos ônibus elétricos

O período de avaliação deve terminar em 2023 e as primeiras compras estão previstas para o ano seguinte, com aquisição de 134 veículos – 57 para o eixo Leste-Oeste e 77 para as linhas Inter 2 e Interbairros 2. A partir de então, novos ônibus serão trazidos para a frota anualmente até que 100% dos ônibus em Curitiba sejam elétricos, em 2050. “A meta é aproximadamente 50 novos ônibus por ano”, informa a gerente do Ippuc, ao adiantar que outras tecnologias também podem ser avaliadas no decorrer dos anos, assim como a necessidade de produzir mais energia limpa para funcionamento desses veículos.