A partir deste sábado (4), em Curitiba, dez unidades de saúde abrem só para pronto atendimento dos casos de sintomas respiratórios moderados. As unidades foram readequadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para atendimento desse público devido ao aumento sazonal de casos de doenças respiratórias e dos casos ativos da covid-19 na cidade.

As dez unidades estarão abertas neste sábado das 8h às 17h. A medida ajuda a deixar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para atendimentos de casos mais graves, de urgência e emergência.

Segundo a SMS, foram distribuídas unidades para pronto atendimento em todas as regiões da capital, facilitando o acesso dos moradores que precisarem do serviço. A recomendação é que o usuário procure, preferencialmente, a unidade de seu Distrito Sanitário.

Nove unidades vão atender todas as faixas etárias (crianças, adolescentes e adultos, idosos). A Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho atende exclusivamente adolescentes, adultos e idosos.

Neste sábado, estas dez unidades de saúde vão atender apenas casos moderados de pessoas com sintomas respiratórios. Não serão realizados outros atendimentos de rotina e não será feita a vacinação.

Quando procurar

Devem procurar uma dessas dez unidades quem apresentar sintomas moderados como: febre (igual ou acima de 37,8 ºC) por mais de 24 horas ou que não melhora com uso de antitérmicos; vômitos que não melhoram com medicação; fraqueza, sensação de falta de ar, respiração acelerada, chiado no peito. O uso de máscara é recomentado nesses locais.

Central 3350-9000

A SMS orienta que, ao aparecimento de sintomas respiratórios, a pessoa deve adotar imediatamente o uso da máscara facial, mesmo dentro de casa, para evitar a transmissão de doenças como gripe, covid-19, resfriado, a outras pessoas.

Em casos de sintomas leves (tosse, coriza, dor de garganta, perda de olfato e paladar), a orientação da SMS é que a pessoa procure, prioritariamente, atendimento pela Central 3350-9000, para orientações e possíveis encaminhamentos, como agendamento de testes de covid-19 e emissão de termo de isolamento. A Central atende todos os dias, das 8h às 20h.

Dias úteis

Nos dias úteis (de segunda a sexta-feira), as 107 unidades de saúde podem ser procuradas por quem apresentar sintomas respiratórios leves ou moderados. O atendimento será no horário normal de cada unidade.

A SMS orienta que, em caso de necessidade, os usuários procurem preferencialmente, de segunda a sexta-feira, a unidade de saúde em que estão cadastrados.

Unidades de Saúde Pronto Atendimento

Sábado (4/6), das 8h às 17h

Atendimento para casos de pessoas com sintomas respiratórios moderados

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Bairro Novo (todas as faixas etárias)

Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Iracema (todas as faixas etárias)

Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Amélia (todas as faixas etárias)

Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde São Braz (todas as faixas etárias)

Rua Antônio Escorsin, 1.960 – São Braz

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Vila Hauer (todas as faixas etárias)

Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Aurora (todas as faixas etárias)

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Jardim Aliança (todas as faixas etárias)

Rua José Ursolino Filho, 646 – Santa Cândida

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Campo Alegre (todas as faixas etárias)

Avenida das Industrias, 1.749 – Cidade Industrial

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Rio Bonito (todas as faixas etárias)

R. Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho (atendimento exclusivo para adolescentes, adultos e idosos)

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

