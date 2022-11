Curitiba terá pelo menos 145 obras públicas para serem executadas em 2023, com valores somados de cerca de R$176.615.812,31 e geração de empregos. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), o ano que vem será um período com uma série de intervenções nos bairros. São ações nas áreas de mobilidade urbana, macrodrenagem, turismo e geração de renda, educação e esporte e lazer.

As licitações para as obras estão em tramitação e devem ser finalizadas até o fim de dezembro deste ano.

A partir das obras, a prefeitura prevê a abertura de aproximadamente 8.477 empregos criados de forma direta e indireta. De acordo com o prefeito Rafael Greca (DEM), as intervenções vão servir para melhorar a infraestrutura urbana, ampliar a qualidade de vida das pessoas e movimentar a economia na cidade.

“Essa é mais uma largada para obras e serviços com importantes impactos tanto para a infraestrutura urbana como para alcançarmos resultados socioeconômicos para Curitiba. Seguimos planejando com inovação, buscando recursos e executando ações que fortaleçam Curitiba para seguir como cidade inteligente e sustentável, ano após ano”, disse Greca.

Contratação

Os processos das licitações são executados pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, na modalidade de Concorrência Pública (CP), Regime Diferenciado de Contratação Presencial (RDC) e Pregão Eletrônico. O secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues, destaca que as 142 obras que estão com licitação em andamento levarão melhorias a diferentes regiões da cidade.

“São investimentos importantes, a partir de um amplo pacote de obras públicas que o prefeito Rafael Greca vem viabilizando para que, com planejamento, possamos adequar a cidade aos desafios futuros e ao mesmo tempo atender as demandas da população”, destacou Rodrigues.

Os editais das obras, anexos e demais documentos estão no site da Prefeitura, no ícone “Licitações”, ou podem ser conferidos junto à Gerência de Licitações da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Rua Emílio de Menezes, 450, no bairro São Francisco).

Obras

Reformas

As contratações destinam-se às obras de reforma da Casa Culpi, edificação do bairro Butiatuvinha, construída em 1887, que será transformada em polo de capacitação profissional na área de gastronomia e de potencialização turística na região; restauro e ampliação da Casa Portugal, no bairro São Francisco; e revitalização da área conhecida como Praça dos Palhaços, na Alameda Prudente de Moraes, no trecho entre a rua Prof. Fernando Moreira e a Alameda Dr. Carlos de Carvalho.

Edificações públicas que servem ao atendimento dos cidadãos também têm obras para melhorias dos espaços, como a Casa da Mulher Brasileira (estacionamento); Centro de Esporte e Lazer do Xaxim, no Xaxim; reforma do Clube da Gente Bairro Novo e a construção da Rua da Cidadania CIC, na rua Orlando Luís Lamarca, no bairro CIC.

Pavimentação

Também estão em fase de contratação obras de pavimentação nos bairros; requalificação de calçadas; implantação de galerias celulares, uma no córrego Vista Alegre, no bairro Santa Quitéria, e outra no Seminário; construção da Escola Municipal Aroeira, no Santa Cândida; e restauro do Ginásio de Esporte da Escola Municipal Durival de Britto e Silva, no Cajuru.

Educação

Na área da educação também serão construídas cinco quadras cobertas nas Escolas Municipais Arapongas (Novo Mundo), Coronel Belmiro Cesar (Fanny), Raul Gelbeck (Santa Cândida), Professora Carmen Salomão Teixeira (Ganchinho) e Madre Maria dos Anjos (Novo Mundo), além da reforma e ampliação da Escola Municipal Joana Raksa, no Caximba. Essa obra integra o Projeto Gestão do Risco Climático Bairro Novo do Caximba e será executada com recursos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e contrapartidas da Prefeitura.

Os editais previstos para o período contemplam a revitalização das calçadas da Rua Trajano Reis e do entorno da Praça João Cândido, ampliaçao e reforma do Centro de Segurança da Guarda Municipal e a reforma da Unidade de Saúde Trindade I.

Sobre os editais: