Começou nesta segunda-feira (6) a distribuição de 10 mil mudas de árvores nativas nas dez regionais de Curitiba. A ação faz parte do Desafio 100 Mil Árvores e é comemorativa ao Mês do Meio Ambiente, que tem programação até o final de junho. A entrega começa pelo Cajuru e por Santa Felicidade (cronograma completo abaixo).

Cada regional terá mil mudas para distribuição. Será necessário, apenas, o preenchimento de um cadastro simples, com o local e as características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada ao interessado.

Estarão disponíveis espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho. Em áreas privadas não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

“A cidade tem normas de urbanização, fiação elétrica e outras características que precisam ser levadas em consideração, como a largura das calçadas, por exemplo”, esclarece o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, onde são produzidas as mudas, Roberto Salgueiro.

Além da beleza, as árvores garantem equilíbrio térmico e abrigo para a fauna silvestre.

Pinhão Curitibano

Quem for buscar mudas nativas nas regionais pode aproveitar para colaborar com o projeto Pinhão Curitibano, que vai recolher, até o mês de julho, sementes de araucárias (pinhões) para a produção de mudas mais resilientes da espécie no Horto da Barreirinha.

Onde buscar a sua muda?

Segunda-feira (6/6)

Manhã – REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Tarde – REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertilla Boscardin, 213

Terça-feira (7/6)

Manhã – REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Tarde – REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

Quarta-feira (8/6)

Manhã – REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Tarde – REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700

Quinta-feira (9/6)

Manhã – REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Tarde – REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Sexta-feira (10/6)

Manhã – REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101

Tarde – REGIONAL BOA VISTA – Avenida Paraná, 3.600