Para comemorar o Dia da Árvore em Curitiba, nesta quarta-feira (21), as regionais da cidade farão a distribuição de dez mil mudas nativas à população. A ação, que já acontece mensalmente, faz parte do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba, e será, pela primeira vez, simultânea (endereços abaixo).

Cada administração regional terá mil mudas nativas para entregar aos interessados. A distribuição começa às 9h e dura até as mudas acabarem. Somente na Regional Boqueirão a distribuição começa à tarde. “A procura é sempre muito grande, acreditamos que, mais uma vez, devem esgotar-se rapidamente”, conta o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Além do Dia da Árvore, a data marca o terceiro ano de plantios do Desafio 100 Mil Árvores, iniciado em 2019. “E é uma forma de agradecer à população curitibana, sempre tão engajada nas causas ambientais e em deixar a nossa cidade mais verde”, diz Roloff.

Para plantar

Haverá espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho, entre outras. Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

“É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o diretor. O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características.

Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Por que plantar?

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, por isso, são grandes aliadas nas ações da cidade para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre.

Em Curitiba, o mês em que se comemora o Dia da Árvore também é marcado pela eletromobilidade, com os testes do ônibus elétrico, e pela programação do Dia Mundial sem carro, na quinta-feira (22), ações que também contribuem com a redução da emissão de gases do efeito estufa.

Reforço

Quem mora no Mossunguê, nas proximidades da empresa de ônibus Rimatur, na BR-277 km 2,1875, também pode buscar mudas nativas por lá. Em parceria com a Prefeitura, serão distribuídas 300 mudas das 10h às 16h.

Onde buscar a sua muda?

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600

REGIONAL BOQUEIRÃO – Av. Marechal Floriano Peixoto 8430 (à tarde)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



*A distribuição começa às 9h e dura até o fim dos estoques