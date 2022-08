Além de deixar a cidade mais verde, plantar árvores é uma medida efetiva para conter o avanço das temperaturas e as suas consequências. Quem quiser contribuir para uma Curitiba ainda mais sustentável, pode buscar mudas gratuitas nas administrações regionais a partir desta terça-feira (23). Veja abaixo o cronograma completo, com dias e horários.

Ao todo, cinco mil mudas serão entregues de graça para a população. A ação acontece todos os meses e faz parte do pelo projeto 100 Mil Árvores. As entregas acontecem enquanto durarem os estoques enviados pelo Horto Municipal da Barreirinha. Cada regional tem 500 mudas disponíveis.

O diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, conta que, para retirar, é necessário o preenchimento de um cadastro simples, com o local e as características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada ao interessado.

“Em áreas privadas, não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir as normas de urbanização, pensar na existência de fiação elétrica e em outras características que precisam ser levadas em consideração, como a largura das calçadas”, alerta.

Estarão disponíveis espécies como cerejeiras do japão, jacarandás mimosos, cerejeiras nalvas, dedaleiros, ingás, araucanas, ipês amarelos miúdos, araçás, jabuticabas e ipês roxos.

Benefícios

Além da beleza à paisagem urbana, as árvores garantem equilíbrio térmico e abrigo para a fauna silvestre. A Família Folhas tem compartilhado em campanha da Prefeitura os benefícios do Desafio 100 mil Árvores e outras ideias de sustentabilidade para o dia a dia.

Curitiba já contabiliza quase 240 mil novos plantios desde que foi lançado o desafio pelo prefeito Rafael Greca.

Onde buscar a sua muda?

Terça-feira (23)

REGIONAL TATUQUARA – das 9h às 12h e das 14h às 16h

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

REGIONAL BOA VISTA – das 9h às 17h

Avenida Paraná, 3.600

Quarta-feira (24)

REGIONAL PORTÃO – das 9h às 17h

Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL PINHEIRINHO das 9h às 17h

Avenida Winston Churchill, 2.033

Quinta-feira (25)

REGIONAL MATRIZ – das 9h às 17h

Praça Rui Barbosa, 101

REGIONAL CIC – das 9h às 16h30

Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

REGIONAL BOQUEIRÃO – das 14h às 17h

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

REGIONAL CAJURU – das 14h às 17h

Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Sexta-feira (26)

REGIONAL BAIRRO NOVO – das 9h às 12h e das 14h às 17h

Rua Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL SANTA FELICIDADE – das 9h às 17h

Rua Santa Bertilla Boscardin, 213