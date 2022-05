A semana termina com a distribuição gratuita de mudas de árvores nativas em Curitiba. Quem passar pela Rua da Cidadania da Regional Matriz, na Praça Rui Barbosa, nesta sexta-feira (13), já vai poder levar um exemplar para deixar Curitiba mais verde. A ação coincide com as comemorações do aniversário de 25 anos do equipamento.

As outras nove regionais fazem as entregas nas próximas semanas (programação completa abaixo). Cada uma terá 500 mudas disponíveis, da produção do Horto Municipal da Barreirinha e que vão entrar na conta dos plantios do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba.

Há espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho. Em áreas privadas não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

“É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff. O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características.

Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada.

Por que plantar?

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre.

Onde buscar a sua muda?

Sexta-feira (13/5)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101

Terça-feira (17/5)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

Quarta-feira (18/5)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

REGIONAL BOQUEIRÃO – Av. Marechal Floriano Peixoto 8430

Quinta-feira (19/5)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Sexta-feira (20/5)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Segunda-feira (23/5)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600