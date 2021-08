Três casas em Curitiba precisaram do apoio da Defesa Civil do município após a chuva de granizo que atingiu diversos bairros da capital nesta segunda-feira (16). Além disso, uma pessoa acamada precisou ser retirada de uma residência que estava sendo alagada.

Segundo a prefeitura, as residências que precisaram ser atendidas com fornecimento de lona plástica emergencial estão localizada no bairro Cajuru ( duas), e a outra na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A prestação de socorro para retirada de uma pessoa acamada foi atendida por guardas municipais do núcleo Boa Vista a uma família no bairro Atuba.

Ainda de acordo com a Defesa Civil,a queda de granizo atingiu, principalmente, os bairros Cajuru e CIC. Nas últimas 24 horas, a precipitação acumulada é de 38 mm, registrados na estação pluviométrica localizada no bairro São Braz pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), com rajadas de vento de 17,3 km/h.

Nas redes sociais, o prefeito Rafael Greca lembrou a importância a preservação do meio ambiente e urgentes medidas contra o aquecimento global.

Central 156

O cidadão que precisar comunicar a Prefeitura sobre estragos provocados pela chuva deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, pelo site (www.central156.org.br) ou pelo aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 (alagamentos) e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão, que registra as solicitações para retiradas de árvore) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal – fornecimento de lona).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 – resgate) e pela Copel (falta de luz).

