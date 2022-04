Começa nesta terça-feira (26) a distribuição de mudas de árvores nativas nas dez regionais da cidade. Bairro Novo e Santa Felicidade começam as entregas gratuitas, que fazem parte do Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba. Veja o cronograma completo abaixo, que termina no dia 4 (quarta-feira), na Regional Boqueirão.

No total, serão entregues cinco mil mudas (500 por regional). Estarão disponíveis espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho. Em áreas privadas não há restrição de plantio, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

“Isso acontece em função das normas de urbanização da cidade”, explica o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff. O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características.

Para retirar as mudas será necessário, apenas, o preenchimento de um cadastro simples, com o local e as características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada ao cidadão interessado.

“Além de embelezar as nossas ruas, as árvores têm papel fundamental no equilíbrio térmico e, ainda, em reduzir a presença do gás carbônico no ar, um dos maiores vilões do aumento da temperatura no planeta”, destaca Roloff.

Onde buscar a sua muda grátis?

Terça-feira (26/4)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Quarta-feira (27/4)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa, 101

Quinta-feira (28/4)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3600

Sexta-feira (29/4)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Terça-feira (3/5)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Quarta-feira (4/5)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Av. Marechal Floriano Peixoto 8430