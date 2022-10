Com o objetivo de divulgar os principais pontos turísticos da região metropolitana de Curitiba, o mobiliário urbano da cidade começa a receber peças publicitárias que exaltam as Rotas do Pinhão. Com imagens dos atrativos e o nome das cidades, o objetivo da campanha lançada pelo Pró-Metrópole é fomentar o turismo regional, atraindo mais visitantes e turbinando a economia local. Em dezembro, um aplicativo será lançado como uma próxima etapa do projeto.

São mais de 90 pontos em diversos bairros da cidade. A cada 15 dias um grupo de cinco municípios estará exposto para turistas e moradores. Essa campanha foi idealizada pelo GT Turismo do Pró-Metrópole. Os municípios também estão sendo divulgados no site do Instituto Municipal de Turismo, no menu “O que Fazer”.

“A minha visão, assim como a do prefeito Rafael Greca, é que de Curitiba e região metropolitana são uma coisa só, uma Grande Curitiba, que precisa estar mais integrada e unida, passando um dia na capital e outro nos municípios vizinhos”, comentou o prefeito de Curitiba em exercício Eduardo Pimentel.

“É o começo da campanha. Tem uma serie de ações programadas e realizadas pelo Pró-Metrópole, que é o programa de desenvolvimento produtivo e integrado da Prefeitura de Curitiba. O vice-prefeito, atual prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, é o presidente”, conta Leverci Silveira Filho, secretário executivo.

O programa é dividido em três frentes de trabalho: agroalimentar, turismo e pequenos negócios e integração metropolitana. “Tentamos trazer junto à prefeituras, governo estadual e associações de classe, ações integradas para fortalecer os municípios. Existe uma interdependência muito grande entre Curitiba e os municípios vizinhos, o que envolve um planejamento integrado de ações”, acrescentou Leverci.

“A campanha vem com a proposta de destacar ainda mais as potencialidades da RMC para o turismo, já que temos uma rica diversidade de paisagens e possibilidades de atividades ofertadas por empresas, como gastronomia, cultura com várias etnias que preservam as tradições. Temos um mix de ofertas de produtos e atividades muito rico”, explicou Tatiana Turra, presidente do Instituto de Turismo de Curitiba