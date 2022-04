A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da vacinação contra a covid-19 no período de segunda (04) a sexta-feira (08). Na próxima semana, cerca de 28.500 moradores de Curitiba são esperados para receber a segunda dose e as doses de reforço da vacina anticovid, além das repescagens.

O cronograma também contempla as crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a Pfizer e a Coronavac e as pessoas com 12 anos ou mais para as doses de reforço (incluindo aquelas com imunossupressão).

LEIA TAMBÉM:

>> Márcia Huçulak pede exoneração da Secretaria da Saúde de Curitiba

>> Radar na Linha Verde multou 13,5 mil motoristas em apenas um mês. “Uma pegadinha de mau gosto”

Onde tem vacina

O atendimento será de segunda (04) a sexta-feira (08), das 8h às 17h, em 11 unidades de saúde, para os públicos convocados e para repescagens.

Nove desses pontos vacinam todos os públicos – crianças a partir de 5 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos completos ou mais). A Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho é exclusiva para a vacinação de adolescentes e adultos; e a Unidade de Saúde Mãe Curitibana aplica a vacina exclusivamente em crianças (5 a 11 anos).

Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba, assim como documentos necessários para grupos específicos, além de documento com foto e CPF (e o comprovante de residência, no caso de primeira dose).

Para quem perdeu a data

A SMS mantém a aplicação da primeira e segundas doses e das doses de reforço (terceira e quarta) para os que não compareceram na data de convocação.

Curitiba concluiu a convocação de segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais em 21 de dezembro. Das crianças (5 a 11 anos), a cidade concluiu o chamamento de todas as faixas etárias para a primeira dose em 8 de fevereiro.

Reforço

A convocação para a dose de reforço é feita por mensagem pelo Aplicativo Saúde Já. A data não aparece como agendada na carteira de vacinação no campo “próximas vacinas”, é preciso consultar as “mensagens recebidas”.

Cronograma da semana entre 4 e 8 de abril

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (4 a 8/4)

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades



2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (4/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 7/2

Terça-feira (5/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 8/2

Quarta-feira (6/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 9/2

Quinta-feira (7/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 10/2

Sexta-feira (8/4): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 11/2

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (4/4): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 7/3

Terça-feira (5/4): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 8/3

Quarta-feira (6/4): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 9/3

Quinta-feira (7/4): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 10/3

Sexta-feira (8/4): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 11/3



Pessoas com 12 anos ou mais

De segunda a sexta-feira (4 a 8/4)

1ª Dose

Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais



2ª dose

Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já:

– Para quem recebeu Pfizer:

Segunda-feira (4/4): vacinados com 1ª dose até 14/3

Terça-feira (5/4): vacinados com 1ª dose até 15/3

Quarta-feira (6/4): vacinados com 1ª dose até 16/3

Quinta-feira (7/4): vacinados com 1ª dose até 17/3

Sexta-feira (8/4): vacinados com 1ª dose até 18/3

– Para quem recebeu Coronavac:

Segunda-feira (4/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 7/3

Terça-feira (5/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 8/3

Quarta-feira (6/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 9/3

Quinta-feira (7/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 10/3

Sexta-feira (8/4): vacinados com 1ª dose de Coronavac até 11/3

– Para quem recebeu Astrazeneca:

Segunda-feira (4/4): vacinados com 1ª dose até 5/3

Terça-feira (5/4): vacinados com 1ª dose até 6/3

Quarta-feira (6/4): vacinados com 1ª dose até 7/3

Quinta-feira (7/4): vacinados com 1ª dose até 8/3

Sexta-feira (8/4): vacinados com 1ª dose até 9/3

– Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais):

Segunda-feira (4/4): vacinados com dose única até 7/2

Terça-feira (5/4): vacinados com dose única até 8/2

Quarta-feira (6/4): vacinados com dose única até 9/2

Quinta-feira (7/4): vacinados com dose única até 10/2

Sexta-feira (8/4): vacinados com dose única até 11/2



Dose de reforço (terceira dose)

– Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (4/4): vacinados com a 2ª dose até 4/12

Terça-feira (5/4): repescagem para vacinados com a 2ª dose até 6/12

Quarta-feira (6/4): vacinados com 2ª dose até 7/12

Quinta-feira (7/4): vacinados com a 2ª dose até 8/12

Sexta-feira (8/4): vacinados com a 2ª dose até dia 9/12

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda -feira (4/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 7/2

Terça-feira (5/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 8/2

Quarta-feira (6/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 9/2

Quinta-feira (7/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 10/2

Sexta-feira (8/4): pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais que receberam a 2ª dose até 11/2

Segundo reforço (quarta dose)

– Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda -feira (4/4): vacinados com o 1º reforço até 4/12

Terça-feira (5/4): vacinados com o 1º reforço até 6/12

Quarta-feira (6/4): vacinados com o 1º reforço até 7/12

Quinta-feira (7/4): vacinados com o 1º reforço até 8/12

Sexta-feira (8/4): vacinados com o 1º reforço até 9/12