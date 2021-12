A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) divulga o cronograma da aplicação da dose de reforço da vacina anticovid. Na próxima semana são esperadas mais de 71 mil pessoas que receberam a segunda dose entre 30 de junho e 29 de julho (programação abaixo).

Com disponibilidade de doses, Curitiba está antecipando a dose de reforço para os novos convocados. A decisão segue uma recomendação do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, que considerou a chegada de uma nova variante de preocupação aos país (ômicron), além da proximidade das comemorações de festas de fim de ano e viagens e optou por reforçar as ações de vacinação.

Janssen

Pessoas vacinadas com imunizantes da farmacêutica Janssen também estão sendo convocadas para receber a dose de reforço. Com limitação de doses, receberão o complemento vacinal nesta semana os vacinados com a dose única entre 30 de junho e 5 de julho. Para esse público o atendimento será concentrado em 13 pontos específicos. Confira os locais antes de se deslocar para a vacinação.

Os convocados para receber a dose de reforço nesta semana receberão uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já nesta sexta-feira passada (10/12), avisando que estão elegíveis para retornar aos pontos de vacinação.

Quem não puder comparecer no dia da convocação ou quem está com a dose de reforço em atraso pode buscar os pontos de vacinação, de segunda a sexta-feira. A Saúde tem mantido a repescagem contínua para primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

Onde tem vacina

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Orientação para receber a dose de reforço

Para receber a dose de reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, levar um documento de identificação com foto e CPF.

Quem pode receber a dose de reforço na próxima semana, vacinados com Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer nas doses anteriores

– Segunda-feira, 13 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 26 de julho;

– Terça-feira, 14 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos;

– Quarta-feira, 15 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 27 de julho;

– Quinta-feira, 16 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos;

– Sexta-feira, 17 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 29 de julho.

Quem pode receber a dose de reforço na próxima semana, vacinados com a dose única da Janssen

– Segunda-feira, 13 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a dose única até 30 de junho;

– Terça-feira, 14 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a dose única até 5 de julho;

Outros grupos e repescagens

Os pontos de vacinação também seguem aplicando nos dias úteis:

Primeira dose

– Primeira dose para pessoas com 12 anos completos ou mais;

Segunda dose

– Segunda dose agendada;

– Repescagem de segunda dose de pessoas anteriormente convocadas;

Dose de reforço

– Dose de reforço agendada;

– Repescagem de dose de reforço de pessoas anteriormente convocadas.