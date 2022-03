A prefeitura de Curitiba divulgou por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) o cronograma da vacinação contra a covid-19 para os próximos dias. O atendimento para a população ocorre de segunda (14) a sexta-feira (18), das 8h às 17h, em 11 unidades de saúde, para os públicos convocados e para repescagens.

As crianças vacinadas com a primeira dose da Pfizer entre 17 e 21 de janeiro irão receber a segunda dose nesta segunda. No cronograma, também está a convocação de crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a Coronavac e pessoas com 12 anos ou mais para as doses de reforço (incluindo aquelas com imunossupressão).

Onde tem vacina?

Os pontos de vacinação podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba, sendo que nove desses pontos vacinam todos os públicos – crianças a partir de 5 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e adultos (18 anos completos ou mais). A Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho é exclusiva para a vacinação de adolescentes e adultos; e a Unidade de Saúde Mãe Curitibana aplica a vacina exclusivamente em crianças (5 a 11 anos).

Repescagens

A SMS mantém a aplicação da primeira e segundas doses e das doses de reforço (3ª e 4ª) para os que não compareceram na data de convocação.

Cronograma da semana entre 14 e 18 de março

Vacinação Infantil

De segunda a sexta-feira (14 a 18/3)

1ª dose

Repescagem de crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades

2ª dose (crianças de 5 a 11 anos)

Para quem recebeu Pfizer:

• Segunda-feira (14/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 17/1

• Terça-feira (15/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 18/1

• Quarta-feira (16/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 19/1

• Quinta-feira (17/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 20/1

• Sexta-feira (18/3): vacinadas com 1ª dose de Pfizer até 21/1



Para quem recebeu Coronavac:

• Segunda-feira (14/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 14/2

• Terça-feira (15/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 15/2

• Quarta-feira (16/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 16/2

• Quinta-feira (17/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 17/2

• Sexta-feira (18/3): vacinadas com 1ª dose de Coronavac até 18/2

Pessoas com 12 anos ou mais

1ª Dose

De segunda a sexta-feira (14 a 18/3)

Repescagem para pessoas com 12 anos completos ou mais

2ª dose

De segunda a sexta-feira (14 a 18/3)

Repescagem para pessoas que perderam a data da aplicação da 2ª dose agendada no Aplicativo Saúde Já;

Para quem recebeu Pfizer:

• Segunda-feira (14/3): vacinados com 1ª dose até 21/2

• Terça-feira (15/3): vacinados com 1ª dose até 22/2

• Quarta-feira (16/3): vacinados com 1ª dose até 23/2

• Quinta-feira (17/3): vacinados com 1ª dose até 24/2

• Sexta-feira (18/3): vacinados com 1ª dose até 25/2

Para quem recebeu Coronavac:

• Segunda-feira (14/3): vacinados com 1ª dose até 14/2

• Terça-feira (15/3): vacinados com 1ª dose até 15/2

• Quarta-feira (16/3): vacinados com 1ª dose até 16/2

• Quinta-feira (17/3): vacinados com 1ª dose até 17/2

• Sexta-feira (18/3): vacinados com 1ª dose até 18/2

Para quem recebeu Astrazeneca:

• Segunda-feira (14/3): vacinados com 1ª dose até 12/2

• Terça-feira (15/3): vacinados com 1ª dose até 13/2

• Quarta-feira (16/3): vacinados com 1ª dose até 14/2

• Quinta-feira (17/3): vacinados com 1ª dose até 15/2

• Sexta-feira (18/3): vacinados com 1ª dose até 16/2

Dose de reforço da dose única da Janssen (pessoas com 18 anos ou mais):

• Segunda-feira (14/3): vacinados com dose única até 17/1

• Terça-feira (15/3): vacinados com dose única até 18/1

• Quarta-feira (16/3): vacinados com dose única até 19/1

• Quinta-feira (17/3): vacinados com dose única até 20/1

• Sexta-feira (18/3): vacinados com dose única até 21/1

Dose de reforço (3ª Dose)

Pessoas com 18 anos ou mais:

Segunda-feira (14/3): vacinados com a 2ª dose até 14/11

Terça-feira (15/3): vacinados com a 2ª dose até 15/11

Quarta-feira (16/3): vacinados com 2ª dose até 16/11

Quinta-feira (17/3): vacinados com a 2ª Dose até 17/11

Sexta-feira (18/3): vacinados com a 2ª Dose até dia 18/11

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais:

Segunda-feira (14/3): que receberam a 2ª dose até 17/1

Terça-feira (15/3): que receberam a 2ª dose até 18/1

Quarta-feira (16/3): que receberam a 2ª dose até 19/1

Quinta-feira (17/3): que receberam a 2ª dose até 20/1

Sexta-feira (18/3): que receberam a 2ª dose até 21/1

Segundo reforço (4ª Dose)

Pessoas imunossuprimidas com 12 anos ou mais

Segunda-feira (14/3): vacinados com o 1º reforço até 14/11

Terça-feira (15/3): vacinados com o 1º reforço até 15/11

Quarta-feira (16/3): vacinados com o 1º reforço até 16/11

Quinta-feira (17/3): vacinados com o 1º reforço até 17/11

Sexta-feira (18/3): vacinados com o 1º reforço até 18/11