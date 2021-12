A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga o cronograma da aplicação da dose de reforço da vacina anticovid para as próximas três semanas. A medida é para que a população possa se programar e não perder a data para receber a dose extra da vacina contra a covid-19 (programação abaixo).

Com disponibilidade de doses, Curitiba está antecipando a dose de reforço para os novos convocados. A decisão segue uma recomendação do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde, que considerou a chegada de uma nova variante de preocupação ao país (ômicron), além da proximidade das festas de fim de ano e viagens de férias.

“Depois de um Natal sem festas em 2020, queremos a população o mais protegida possível para esse fim de ano, que está com mais flexibilidade para as comemorações e viagens. Então estamos oportunizando essa antecipação dentro dos critérios e recomendação dos fabricantes das vacinas. Antes de comemorar as festas e curtir as férias, coloque sua vacina em dia”, orienta a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Não terão a dose de reforço antecipada aqueles que teriam intervalo inferior a 140 dias para receber a aplicação. O diretor do Centro de Epidemiologia, Alcides Oliveira, explica que o corte respeita critérios científicos e epidemiológicos.

“A dose de reforço tem o objetivo de resgatar a resposta imunológica do organismo contra o vírus, e os estudos atuais indicam que essa queda de resposta acontece entre cinco e seis meses, então não é lógico fazer o reforço em período inferior a esse”, esclarece.

Convocação

Os convocados para receber a dose de reforço receberão uma mensagem pelo aplicativo Saúde Já ainda nesta semana, avisando que estão elegíveis para retornar aos pontos de vacinação.

Quem não puder comparecer no dia da convocação ou quem está com a dose de reforço em atraso pode buscar os pontos de vacinação assim que possível.

Repescagem

Curitiba tem mantido aberta a repescagem para todos que já foram convocados e não puderam comparecer na data, tanto para a aplicação da primeira e segunda doses como para a dose de reforço. A medida é para fortalecer a estratégia de imunização e garantir que nenhum morador da cidade fique sem a vacina.

Durante recesso municipal entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, Curitiba terá 21 unidade de saúde abertas. Neste período não há agendamentos para a vacina, mas as unidades abertas seguirão com a aplicação da vacina contra a covid-19 para os faltosos da primeira e segunda dose e reforço.

Janssen

Pessoas vacinadas com imunizantes da farmacêutica Janssen estão sendo convocadas para receber a dose de reforço já nesta semana. Para esse público o atendimento será concentrado em 14 pontos específicos. Confira os locais antes de se deslocar para a vacinação.

Onde tem vacina

Os locais de vacinação podem sofrer alterações de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Antes de procurar uma unidade, confira as que farão a aplicação no site Imuniza Já.

Orientação para receber a dose de reforço

Para receber a dose de reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h, e levar um documento de identificação com foto e CPF.

Cronograma para a dose de reforço

Semana 20 a 24 de dezembro

– Segunda-feira, 20 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 01 de agosto;

– Terça-feira,21 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 02 de agosto;

– Quarta-feira, 22 de dezembro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 05 de agosto;

– Quinta-feira, 23 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos.

Semana 27 a 31 de dezembro

– Segunda-feira, 27 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos;

– Terça-feira, 28 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos;

– Quarta-feira, 29 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos;

– Quinta-feira, 30 de dezembro: não há chamamento para reforço, somente faltosos.

Semana 3 a 7 de janeiro de 2022

– Segunda-feira, 03 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 09 de agosto;

– Terça-feira, 04 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de agosto;

– Quarta-feira, 05 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 12 de agosto;

– Quinta-feira, 06 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 13 de agosto;

– Sexta-feira, 07 de janeiro: todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 17 de agosto.

