A Secretaria Municipal da Saúde divulga o cronograma da vacinação contra a influenza e o segundo reforço (quarta dose) anticovid para quinta (07) e sexta-feira (08). A aplicação das duas vacinas acontece de forma simultânea.

Na quinta-feira poderão receber as vacinas pessoas nascidas em 1942 e na sexta-feira serão atendidos os nascidos em 1943. O aplicativo Saúde Já Curitiba está enviando mensagens, como forma de lembrete, para todos que se encaixam nos critérios da convocação.

A vacinação é feita em dez pontos fixos que podem ser consultados no site Imuniza Já. O atendimento é das 8h às 17h. Para se vacinar, é preciso apresentar documento de identificação com foto e CPF.

Sem contraindicação

Segundo orientação do Ministério da Saúde, para os adultos não há contraindicação de aplicação dos imunizantes no mesmo dia.

“Para os adultos, o Ministério da Saúde já liberou a aplicação das duas vacinas no mesmo dia, então a população convocada pode ir sem medo”, explica a superintendente de gestão da Secretaria Municipal da Saúde, Flávia Quadros.

A Secretaria de Estado da Saúde emitiu documento técnico com recomendação de liberação do segundo reforço (quarta dose) para todos os idosos com 60 anos ou mais que atinjam o intervalo mínimo de 120 dias entre esta e a dose anterior.

Estudos científicos mais recentes apontam redução na efetividade da vacina anticovid em pessoas idosas após um intervalo de tempo da aplicação.

“Essa queda da reposta à vacina pode estar associada ao envelhecimento natural do sistema imunológico, a chamada imunosenescência, por isso é muito importante que nossos idosos recebam nova dose”, explica o diretor do centro de epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

Contra a gripe

A vacinação contra a gripe acontece anualmente para grupos prioritários. A vacina de 2022 serve para imunizar contra a variante H3N2 Darwin, que já causou surto no país no início desse ano.

Segundo Flávia, essa é uma proteção tão importante quanto a vacina contra a covid.

“Nós já tivemos um grande número de casos de influenza, inclusive com óbitos. A gripe também pode levar à morte e a melhor forma de prevenção é a vacina”, orienta a superintendente.

Vacina contra a gripe e quarta dose (segundo reforço) anticovid

Quinta-feira (7/4) – nascidos até 1942

Sexta-feira (8/4) – nascidos até 1943

Pontos fixos de vacina anticovid e contra gripe

Das 8h às 17h, para o público convocado

Distrito Sanitário Bairro Novo

Unidade de Saúde Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista

Unidade de Saúde Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

Distrito Sanitário Boqueirão

Unidade de Saúde Visitação

Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão

Distrito Sanitário Cajuru

Unidade de Saúde Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC

Unidade de Saúde Cândido Portinari

Rua Durval Leopolpo Landal, 1.529 – CIC

Distrito Sanitário Matriz

Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

Distrito Sanitário Pinheirinho

Unidade de Saúde Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Portão

Unidade de Saúde Santa Quitéria II

Rua Bocaíuva, 310 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Santa Felicidade

Unidade de Saúde Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

Distrito Sanitário Tatuquara

Unidade de Saúde Dom Bosco

Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana