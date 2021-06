A partir desta terça-feira (8), Curitiba amplia a imunização contra covid-19 para pessoas com 57 e 56 anos completos. Para evitar filas e aglomerações o grupo será escalonado por mês de nascimento.

Na terça-feira (8), a vacinação será para pessoas com 57 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho. Na quarta-feira (9/6), serão imunizadas as que têm 57 anos completos nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná tem maior número de internados por covid-19 desde o início a pandemia

>> Ações contra covid-19 e bandeira vermelha: veja quem ajuda nas decisões em Curitiba

Na quinta-feira (10), a vacinação segue para pessoas 56 anos completos nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho. Na sexta-feira (11), serão vacinadas pessoas com 56 anos completos nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro.

Para todos esses grupos a vacinação acontece por procura direta, em um dos 17 pontos de vacinação da cidade, das 8h às 17h. (lista abaixo). No dia da vacinação, o cidadão deve apresentar documento de identificação com foto, CPF, um comprovante de endereço de Curitiba e uma caneta.

Evite filas

A Secretaria Municipal da Saúde pede que esses grupos façam o cadastro antecipado no aplicativo Saúde Já. Assim, evitarão filas nos postos de imunização. O cadastro é rápido e gratuito, pode ser acessado pelo aplicativo de celular, disponível nas versões Andróid e IOs, ou pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.

A SMS de Curitiba seguirá ainda com a imunização de professores e profissionais da educação com 43 anos e mais. Para esse grupo, a vacinação é feita em 10 pontos exclusivos.

Vacinação contra a covid-19

Pessoas com 57 anos completos: nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, terça-feira (8/6);

Pessoas com 57 anos completos: nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro, quarta-feira (9/6);

Pessoas com 56 anos completos: nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho, quinta-feira (10/6);

Pessoas com 56 anos completos: nascidas entre 1º de julho e 31 de dezembro, sexta-feira (11/6).

Pontos fixos de vacinação contra covid-19

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

1 – Pavilhão da Cura

Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

3 – Centro de Referência, esportes e atividade física

Rua Augusto de Mari, 2.150 – Guaíra

4 – US Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

5 – US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado

6 – US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

7 – Centro de Esporte e Lazer Avelino Vieira

Rua Guilherme Ihlenfeldt, 233 – Bacacheri

8 – US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

9 – US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

10 – US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru

11 – US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

12 – Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira

13 – US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

14 – US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

15 – US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade

16 – Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

17 – Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700