A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba divulga cronograma para aplicação da segunda dose da vacina para idosos que foram imunizados com a Coronavac (veja as datas abaixo). O cronograma de reforço teve início na quarta-feira (31).

A segunda aplicação será por escalonamento de idade, iniciando pelos idosos de 79 anos ou mais que tenham sido vacinados com a primeira dose de Coronavac (cronograma abaixo).

Idosos que tenham recebido a Coronavac fora do cronograma de aplicação da primeira dose deverão atentar para o intervalo entre a primeira e a segunda dose, que deve ser de no mínimo 21 dias e no máximo 28 dias para a segunda aplicação.

“O cronograma por escalonamento de idade é a forma de distribuir o fluxo, evitar filas e aglomerações e, também, garantir o intervalo adequado entre as doses. Com exceções para aqueles que tenham tomado a primeira dose fora do cronograma de idade”, explica a superintendente de Gestão da SMS, Flávia Quadros.

Quem recebeu a carteirinha com a anotação de sugestão para a segunda dose pode optar por essa data, caso esteja diferente do cronograma.

“O importante é que a segunda dose seja aplicada dentro do prazo recomendado pelo laboratório fabricante de cada vacina”, esclarece Flávia.

Quem não recebeu ou perdeu a carteirinha pode consultar o data da aplicação e o laboratório da vacina, na plataforma Saúde Já, pelo site www.saudeja.curitiba.pr.gov.br ou pelo aplicativo do celular (que pode ser baixado nas lojas virtuais para Android e iOS).

Oxford/Astrazeneca

Idosos que que tenham sido imunizados com a primeira dose da vacina produzida pelo laboratório de Orford/Fiocruz, a Astrazeneca, devem aguardar a divulgação do cronograma. O prazo para aplicação da segunda dose dessa vacina é 90 dias após a primeira aplicação.

Orientações para a segunda dose

Para tomar a nova dose é necessário que os familiares dos idosos incluídos nesta etapa os levem ao mesmo local, de preferência onde receberam a primeira.

No dia, o idoso deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF e a carteirinha recebida na primeira aplicação. Os idosos acamados receberão a segunda dose nas suas residências dentro do prazo estabelecida para a segunda aplicação, que é entre 21 e 28 dias a contar da primeira dose.

Trabalhadores de Saúde

Para os trabalhadores da área da saúde, a vacinação é feita somente no Pavilhão da Cura. O agendamento da segunda dose é comunicado pelo aplicativo Saúde Já.

Cronograma da segunda dose para idosos

• 79 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: quarta-feira, 31 de março

• 79 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quinta-feira, 1º de abril

• 78 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: segunda-feira, 5 de abril

• 78 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: terça-feira, 6 de abril

• 77 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: quarta-feira, 7 de abril

• 77 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quinta-feira, 8 de abril

• 76 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: sexta-feira, 9 de abril

• 76 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: segunda-feira, 12 de abril

• 75 anos completos nascidos entre 1º de janeiro e 30 de junho: terça-feira, 13 de abril

• 75 anos completos nascidos entre 1º de julho e 31 de dezembro: quarta-feira, 14 de abril

Pontos de vacinação para idosos

LOCAIS FIXOS

De segunda-feira à quinta-feira, das 8h30 às 16h30. Sábado (3), 9h às 14h

1-Pavilhão da Cura

Parque Barigui

2-Unidade de Saúde Salvador Allende

Rua Celeste Tortato Gabardo, 1.712 – Sítio Cercado

3-US Parigot de Souza

Rua João Eloy de Souza, 11

4-US Vila Diana

Rua René Descartes, 537 – Abranches

5-US Jardim Paranaense

Rua Pedro Nabosne, 57 – Alto Boqueirão

6-US Visitação

Rua Dr. Bley Zornig, 3136 – Boqueirão

7-US Camargo

Rua Pedro Violani, 364 – Cajuru



8-US Uberaba

Rua Cap. Leônidas Marques, 1392 – Uberaba

9-Clube da Gente CIC

Rua Hilda Cadilhe de Oliveira – CIC

10- US Ouvidor Pardinho

Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho

11- US Vila Feliz

Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

12 -US Aurora

Rua Theofhilo Mansur, 500 – Novo Mundo

13-US Pinheiros

Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade



14- Rua da Cidadania do Tatuquara

Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

15- Rua da Cidadania do Fazendinha

Rua Carlos Klemtz, 1.700

16- Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller). Não funcionará no próximo sábado (3)

DRIVE-THRU

De segunda-feira à quinta-feira, das 8h30 às 16h30. Sábado (3), 9h às 14h (exceto o drive da Paróquia Santo Antônio).

1 – Pavilhão da Cura – Parque Barigui (entrada somente pela BR-277)

2 – Estacionamento do Santuário Nossa Senhora do Carmo – Boqueirão (entrada pelo segundo portão do estacionamento, pela Rua Frederico Maurer)

3 – Paróquia Santo Antônio – Boa Vista (entrada única pela Rua Geraldo Gustavo Oscar Mueller). Não funcionará no próximo sábado (3).