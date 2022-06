Se os corações dos apaixonados do Paraná estão quentinhos neste sábado (12), Dia dos Namorados, o mesmo não ocorre com as temperaturas de diversas cidades do Estado. Curitiba e outras 43 cidades do Paraná registraram a madrugada mais fria do ano, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Na capital, os termômetros marcaram 2,8º C durante a madrugada. O recorde anterior de menor temperatura este ano foi no dia 20 de maio, quando a temperatura mínima foi de 3,5ºC.

Outras cidades chegaram a marcar números negativos no termômetro: -3,9°C em General Carneiro, -1,5°C em Pinhão, na região Sul do Estado, e -2,5°C em Guarapuava, no Centro-Sul.

Parque Barigui, em Curitiba, neste domingo (12). | Foto: Ricardo Marajó

Apenas as estações de Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina, Cambará, Joaquim Távora, Ventania, Nova Fátima e Japira não registraram frio tão intenso quando o mês de maio. Mesmo assim, nesses locais a temperatura variou de 1,6°C em Telêmaco Borba a 6,8°C em Cornélio Procópio.

Geada

Segundo Samuel Braum, meteorologista do Simepar, o motivo do frio intenso é uma massa polar que atua em toda a região Sul. Por isso, foram registradas geadas em algumas regiões. “O destaque foi para a formação de geadas e frio muito intenso no Sul, Sudoeste e até Oeste do Paraná”, explica o meteorologista.

Em Curitiba, a geada pode ser vista nas primeiras horas da manhã em alguns pontos da cidade, como no Parque Barigui. A prefeitura de Curitiba postou a geada no Barigui em seu Instagram.

Quando o frio vai embora?

Ainda segundo Braum, o frio ainda vai demorar para dar uma trégua. “Esse frio intenso segue na segunda-feira novamente, com valores baixos e mais possibilidade de geada”, completa.

Em Curitiba, durante a próxima semana, a temperatura mínima será de 5ºC, registrada na segunda (13), e a máxima não passa de 20ºC, na quinta (16) e sexta (17). Ainda deve chover no próximo final de semana, de acordo com o Simepar.

