Curitiba foi considerada, segundo o Índice de Gestão Municipal (IDGM) 2021, a melhor capital para se viver no Brasil. A capital obteve índice 0,733 e foi seguida, entre as capitais, por Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Florianópolis (SC). O ranking é elaborado pela consultoria Macroplan, leva em consideração 15 indicadores na área de educação, saúde, segurança e saneamento básico.

Curitiba, segundo a pesquisa, ganhou 7 posições na década e ganhou 1 posição na comparação com o último ano. Entre as quatro áreas analisadas, Curitiba teve sua melhor posição em Saúde: 3ª posição. A posição nas outras áreas foi: 4ª em Saneamento e Sustentabilidade, 40ª em Segurança e 43ª em Educação. Na última década, a cidade melhorou sua posição no ranking em 3 áreas, e perdeu posição em 1 área: Educação (-6 posições); Saúde (+2 posições); Segurança (+35 posições); e Saneamento e Sustentabilidade (+5 posições).

No ranking geral, a melhor cidade para se viver também fica no Paraná: Maringá. A cidade do noroeste registrou índice de 0,756.

Depois de Curitiba, em 7º, estão as cidades de Cascavel, no Oeste, ficou na 11ª posição, com índice de 0,722.

Em 17º lugar ficou Londrina, no norte, com 0,714 pontos no índice. São José dos Pinhais está na 32ª posição com 0,679 pontos no índice. Depois, em 39º lugar, está Ponta Grossa, nos campos gerais.

As 100 melhores cidades para se viver no Brasil

# Município UF IDGM 2021 Ano Década 1º Maringá PR 0,756 3 1 2º Jundiaí SP 0,746 1 3 3º São José do Rio Preto SP 0,744 – 0 2 4º Piracicaba SP 0,743 2 – 0 5º São José dos Campos SP 0,740 1 – 0 6º Franca SP 0,734 3 17 7º Curitiba PR 0,733 1 7 8º Taubaté SP 0,730 9 17 9º Campinas SP 0,729 2 1 10º Vitória ES 0,726 4 8 11º Cascavel PR 0,722 4 35 12º Limeira SP 0,720 7 5 12º Santos SP 0,720 7 1 12º Sorocaba SP 0,720 – 0 4 15º Belo Horizonte MG 0,718 1 1 16º Ribeirão Preto SP 0,717 7 13 17º Uberlândia MG 0,714 1 3 17º Londrina PR 0,714 4 8 19º São Paulo SP 0,713 – 0 6 20º São Bernardo do Campo SP 0,712 1 1 21º Florianópolis SC 0,710 2 9 22º Mauá SP 0,704 4 26 22º Sumaré SP 0,704 4 3 24º Palmas TO 0,698 – 0 2 25º Uberaba MG 0,695 2 5 26º Montes Claros MG 0,692 4 7 27º Santo André SP 0,690 1 3 27º Suzano SP 0,690 2 25 29º Diadema SP 0,683 1 2 29º Mogi das Cruzes SP 0,683 9 1 29º Joinville SC 0,683 7 5 32º São José dos Pinhais PR 0,679 8 18 33º Caxias do Sul RS 0,678 9 7 34º Blumenau SC 0,676 10 6 35º Taboão da Serra SP 0,675 – 0 2 36º Campo Grande MS 0,673 5 – 0 37º Betim MG 0,671 5 14 37º Contagem MG 0,671 5 7 39º Niterói RJ 0,669 7 22 39º Ponta Grossa PR 0,669 8 9 41º Goiânia GO 0,667 2 6 42º Rio de Janeiro RJ 0,660 6 3 42º Guarulhos SP 0,660 10 3 44º Osasco SP 0,659 – 0 1 45º Porto Alegre RS 0,656 4 7 46º Praia Grande SP 0,655 10 3 47º Bauru SP 0,650 9 25 48º Petrolina PE 0,645 4 19 49º Petrópolis RJ 0,643 3 9 50º Juiz de Fora MG 0,642 3 20