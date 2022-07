A Sanepar informa que nesta terça-feira (19) houve um problema eletromecânico no sistema de abastecimento que diminuiu o nível dos reservatórios de água tratada do Campo Comprido e do Passaúna e afeta a distribuição de água para bairros de Curitiba e Campo Largo.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado em torno das 23 horas desta terça-feira.

Bairros afetados

Curitiba: Augusta, Bigorrilho, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Santo Inácio, Cidade Industrial, Mossunguê, Riviera, São Braz e Orleans.

Campo Largo: Jardim Keli Cristina, Vila Gilcy, Vila Torres 1 e Vila Rebouças.

Em situações como esta, a orientação é fazer uso racional da água, evitando desperdício.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.