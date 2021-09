Curitiba e outras 20 cidades do Paraná foram escolhidas pelo Ministério da Saúde para participar de um estudo nacional sobre a Covid-19. A Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil (PrevCov) será realizada em 274 municípios brasileiros, e tem como objetivo estudar comportamentos do novo coronavírus, como a dinâmica de transmissão e as variações da Covid-19 em todo o país.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba, a PrevCov deve coletar amostras de sangue de cerca de 5 mil moradores da capital. As amostras serão analisadas para identificar se os moradores foram infectados pelo coronavírus causador da Covid-19.

“Esse estudo pode trazer um panorama mais real da pandemia. Hoje nós só sabemos se a pessoa teve Covid-19 se ela procurar um serviço de saúde, mas aquelas pessoas que tiveram sintomas leves e acabaram não fazendo exame acabam não sendo contabilizadas”, explicou a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak.

Como funciona

A pesquisa será desenvolvida em três etapas. A primeira, informou o Ministério da Saúde, ocorreu em agosto quando os cidadãos selecionados receberam mensagens de celular ou ligações telefônicas confirmando a participação na PrevCov. A etapa atual seguirá até 30 de setembro, que é a coleta das amostras dos moradores das cidades selecionadas.

Os pesquisadores irão até as casas dos cidadãos – a estimativa da SMS é que 1,5 mil imóveis sejam visitados em Curitiba –, que precisarão responder a um questionário. Após recolherem as respostas, os pesquisadores farão a coleta das amostras de sangue das pessoas selecionadas. De acordo com a secretaria, em Curitiba este trabalho será feito pelo laboratório LCA, contratado pela PrevCov.

A SMS informa que haverá a possibilidade de agendar a coleta de sangue em uma das unidades do laboratório em Curitiba. A recomendação é que todos os moradores da residência, independentemente da idade, participem da coleta.

Na sequência, a etapa final é o envio das amostras até a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, para análise dos casos positivos e negativos de Covid-19. O Ministério da Saúde garante que o processo todo é sigiloso, e que os cidadãos que participarem da pesquisa poderão consultar os resultados em um sistema próprio, construído para a PrevCov.

Como identificar o pesquisador

A secretaria alerta que os pesquisadores trabalharão sempre em duplas, uniformizados com uma camiseta com a marca da PrevCov, jaleco branco e crachá de identificação do Laboratório LCA. Em caso de dúvida, as pessoas podem confirmar a participação na pesquisa diretamente com o Ministério da Saúde pelo telefone 136, opção 5 – a confirmação será feita pelo endereço residencial, e não pelo nome do morador.

