A empresa aérea Azul colocou a partir dessa semana dez novos destinos no Paraná que serão conectados à Curitiba. Os municípios de Cianorte, Telêmaco Borba, Arapongas, Campo Mourão, Apucarana, Guaíra, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio, União da Vitória e Umuarama passam a receber voos vindos da capital.

As operações serão realizadas de três a quatro vezes por semana, feitas com o avião Cessna Gran Caravan, modelo utilizado pela empresa sub-regional da Azul, a Azul Conecta, com capacidade para nove clientes (horários abaixo). Ronaldo Veras, assessor especial da presidência da Azul, acredita que os municípios alcançados irão se conectar com todas as regiões do Paraná. “ Quando um destino passa a contar com uma ligação regular por modal aéreo, a cidade passa a estar conectada com todas as regiões, criando um novo fluxo de deslocamento corporativo ou a lazer. Estamos muito felizes de iniciar o ano com essa boa notícia, transformando Curitiba em um hub de operações e conectando todas as partes do estado paranaense”, disse Veras.

Em março, Paranavaí vai ser outro destino da Azul Conecta. Obras de melhoria na infraestrutura do terminal estão ocorrendo. A previsão que serão três voos semanais para Curitiba.

Horários dos novos voos no Paraná

Curitiba (CWB) – Cianorte (GGH) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 06:30 Cianorte 08:30 Segundas, quartas e sextas Cianorte 08:55 Curitiba 10:35 Segundas, quartas e sextas

Curitiba (CWB) – Telemaco Borba (TEC) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 11:20 Telemaco Borba 12:30 Segundas, quartas e sextas Telemaco Borba 12:55 Curitiba 14:00 Segundas, quartas e sextas

Curitiba (CWB) – Arapongas (APX) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 14:45 Arapongas 16:25 Segundas, quartas e sextas Arapongas 16:50 Curitiba 18:20 Segundas, quartas e sextas Curitiba 13:30 Arapongas 15:10 Domingos Arapongas 15:35 Curitiba 17:05 Domingos

Curitiba (CWB) – Campo Mourão (CBW) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 09:00 Campo Mourão 10:50 Terças, quintas e sábados Campo Mourão 11:15 Curitiba 12:45 Terças, quintas e sábados

Curitiba (CWB) – Apucarana (APU) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 13:30 Apucarana 15:05 Terças e quintas Apucarana 15:30 Curitiba 16:50 Terças e quintas Curitiba 17:50 Apucarana 19:25 Domingos Apucarana 19:50 Curitiba 21:10 Domingos

Curitiba (CWB) – Guaíra (GGJ) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 09:00 Guaíra 11:30 Segundas, quartas e sextas Guaíra 11:55 Curitiba 13:55 Segundas, quartas e sextas

Curitiba (CWB) – Francisco Beltrão (FBE) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 14:40 Francisco Beltrão 16:35 Segundas, quartas, sextas Francisco Beltrão 17:00 Curitiba 18:35 Segundas, quartas, sextas

Curitiba (CWB) – Cornélio Procópio (CKO) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 09:15 Cornélio Procópio 10:45 Terças, quintas Cornélio Procópio 11:10 Curitiba 12:30 Terças, quintas Curitiba 11:25 Cornélio Procópio 12:55 domingos Cornélio Procópio 13:20 Curitiba 14:40 domingos

Curitiba (CWB) – União da Vitória (UVI) *A partir de 24 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 13:45 União da Vitória 14:55 Terças, quintas União da Vitória 15:20 Curitiba 16:20 Terças, quintas Curitiba 15:25 União da Vitória 16:35 domingos União da Vitória 17:00 Curitiba 18:00 domingos

Curitiba (CWB) – Umuarama (UMU) *A partir de 25 de janeiro de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 17:15 Umuarama 19:10 Terças, quintas Umuarama 20:05 Curitiba 21:55 Terças, quintas Curitiba 08:30 Umuarama 10:25 sábados Umuarama 10:50 Curitiba 12:40 sábados

Curitiba (CWB) – Paranavaíama (UMU) *A partir de 22 de março de 2022* Origem Saída Destino Chegada Dias Curitiba 06:30 Paranavaí 08:35 Terças, quintas Paranavaí 09:00 Curitiba 10:45 Terças, quintas Curitiba 09:00 Paranavaí 11:05 sábados Paranavaí 11:30 Curitiba 13:15 sábados

