O sábado (5) ainda deve ser de tempo instável em Curitiba e nas demais regiões do Paraná. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o deslocamento de uma frente fria neste fim de semana mantém os índices de instabilidade elevados. Com isso, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. No Litoral, há risco de chuva em grande volume.

Ainda conforme o Simepar, as temperaturas não devem se elevar tanto no Paraná ao longo do dia. Em Curitiba, a variação térmica deve ficar entre 20º C e 26º C. O céu da capital deve permanecer do jeito que amanheceu, com o sol entre nuvens.

Leia também: Reservatórios de Curitiba atingem 85,6% da capacidade duas semanas após fim do rodízio

“Porém, entre o final da manhã e à tarde, áreas de instabilidade se intensificam, provocando temporais localizados, principalmente entre as regiões da metade sul do estado. As temperaturas não se elevam tanto no dia de hoje e a sensação de calor diminui”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

Litoral

Nas prais, a instabilidade atmosférica pode ocasionar chuvas em maior volume. Assim como em Curitiba, há risco de temporais com descargas elétricas, mas, por lá, o dia deve esquentar mais.

+ Veja também: Fusca “animal”, iPhone e TV: ONG de Curitiba faz sorteio pra manter mais de mil cachorros

Em Guaratuba, por exemplo, a variação nas marcações dos termômetros deve ficar entre 23º C e 30º C.

Web Stories

Além da Ilusão Conheça os personagens principais da nova novela das 6 Um Lugar ao Sol Júlia atropela Bárbara no estacionamento Nos Tempos do Imperador Veja o que vai acontece nos últimos capítulos Quanto mais Vida, Melhor Paula desmaia e Neném se apavora