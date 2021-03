Prefeitos de 11 grandes cidades brasileiras pretendem lançar, na segunda-feira (1º de março) um consórcio para a aquisição de vacinas contra a covid-19. A formação do consórcio foi discutida no último sábado (27) em reunião da Frente Nacional dos Prefeitos. Curitiba está entre as cidades que coordenam as ações, ao lado de Campinas (SP), Aracaju (SE), Manaus (AM), Belém (PA), Cuiabá (MT), Salvador (BA), Petrolina (PE), Rio de Janeiro (RJ), Ribeirão Preto (SP) e Porto Alegre (RS).

Na reunião de sábado, Curitiba foi representada pelo secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Puppi. “Esta foi uma reunião inicial em que se deliberou que os municípios interessados em participar do consórcio deverão manifestar-se até a semana que vem”, conta o secretário. Após a adesão das cidades, será constituído efetivamente, em regime de emergência, o consórcio de municípios para a compra dos imunizantes.

Reunião virtual da Comissão de Vacinas da Frente dos Prefeitos. Foto: Reprodução

Formado o consórcio começam as conversas com os laboratórios que puderem vender vacinas para os municípios. “A ideia é que, sem sobreposição e sem conflito com a política do governo federal, as cidades possam avançar de forma mais eficiente na aquisição e na distribuição das vacinas”, explica Puppi.

O início e cronograma da construção do consórcio começa na segunda-feira (1º). Após o prazo de uma semana para a adesão de novos prefeitos, uma nova reunião da frente será realizada para formalizar o consórcio.