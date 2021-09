Chuva forte, ventos intensos e até queda de granizo estão previstos para Curitiba e cidades do Paraná, a partir desta quinta-feira (30), segundo os alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Para Curitiba, está valendo o alerta amarelo, que teve início às 11h desta quinta e é válido até as 10h de sexta-feira (1º). Este alerta, de perigo potencial para tempestades, prevê chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica e de alagamentos.

LEIA TAMBÉM:

> Webstories: Tempo “carrancudo” em Curitiba! Veja a previsão para esta quinta-feira

> Bêbado, empresário capota carro em Curitiba, sai correndo de incêndio e ainda agride equipe do Siate

Na capital, que já registra instabilidade nesta quinta-feira, as temperaturas variam entre 14º C a mínima e 16º C de máxima ao longo do dia, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Alerta laranja no PR

As cidades das regiões Sul e Sudoeste do Paraná, junto com municípios dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, também devem se preparar para a chuva forte. Para esta região está em vigor o alerta laranja do Inmet.

VIU ESSA? Academia ao ar livre: Como emagrecer de graça em Curitiba?

Divulgado na manhã desta quinta-feira pelo Instituto, o aviso meteorológico que também vale até às 10h de sexta-feira, prevê situações de perigo, com tempestades que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia de chuva, ventos intensos com velocidades entre 60 e 100 km/h, além da queda de granizo.

Nestes locais, também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. E com condições do tempo mais severas, cuidados são recomendados para garantir a segurança. Entre eles:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)

Web Stories