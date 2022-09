Alerta Laranja! Curitiba e Região Metropolitana estão sob alerta de tempestade nesta segunda-feira (12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta começou a partir das 10h desta segunda, e vai se estender até 23h59 do dia. A previsão é de chuva com intensidade entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/hora a 100 km/hora. Não se descarta a queda de granizo.

Conforme o alerta de tempestade do Inmet, além da região de Curitiba, as áreas afetadas pelo alerta laranja no Paraná são Norte Pioneiro, Centro-Leste, Leste Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste, Oeste e Centro-Sul.

já em relação à semana, ela promete ser chuvosa em Curitiba e região. Uma área de baixa pressão entre o Paraná e Santa Catarina vai causar chuvas principalmente na metade sul do estado durante os próximos dias. O sol vai ficar ausente e só deve aparecer com maior intensidade na sexta-feira (16).

Como se proteger?