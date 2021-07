A forte massa de ar frio e seco que se deslocou sobre o estado do Paraná nas últimas 36 horas mantém o tempo estável e muito gelado. Há previsão da formação de geadas em quase todos os municípios paranaenses, sendo que as mais fortes estão previstas na faixa vermelha sinalizada na imagem que abre esta matéria, publicada pelo Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A recomendação é para que pequenos agricultores cuidem de suas plantações, pois como não há vento forte (como na noite anterior) a tendência é que a geada venha forte.

O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta para declínio de temperaturas. O grau de severidade do evento foi classificada como de “Perigo”. O aviso é válido até o dia 1º de agosto. Quem observar pessoas em situação de rua ou precisar de auxílio pode entrar em contato com o 156 da Prefeitura ou pelo 199 da Defesa Civil do Paraná.

Segundo o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, por volta das 21h30 já havia registro de temperaturas negativas no Paraná. “Seguimos acompanhando as temperaturas no Paraná na noite desta quinta-feira. Massa de ar polar favorece o forte resfriamento, tanto que já temos temperaturas negativas no sul do Estado (estação de Palmas, no distrito de Horizonte)”, disse o meteorologista.