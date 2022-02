Curitiba e região metropolitana estão sob alerta amarelo de temporal nesta quinta-feira (17). O Litoral do Paraná está sob alerta laranja. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os alertas valem até as 10h20 desta sexta-feira (18). A previsão é de chuva com intensidade entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/hora a 100 km/hora. Não se descarta a queda de granizo.

Ainda conforme o Inmet, há “risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quinta, a tarde começou com tempo abafado, predomínio de sol e temperaturas já elevadas em várias cidades do Paraná.

“No entanto, o calor contribui na formação/intensificação de nuvens de chuva em regiões que o relevo proporciona ascensão do ar mais quente, como na Serra do Mar e em parte do Centro-Sul. Também há chuvas na faixa litorânea, entre a Baía de Guaratuba e o litoral norte de Santa Catarina”, explicou o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

Em Curitiba, que amanheceu com o céu aberto, a máxima prevista pelo Simepar ao longo da tarde é de 25º C. Nas praias, a máxima deve chegar aos 27º C.

Como se proteger?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

