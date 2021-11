Curitiba, região metropolitana e o Litoral do Paraná estão sob alerta amarelo de temporal nesta segunda-feira (8). A informação foi emitida no início desta tarde, pela Defesa Civil, e o aviso vale até por volta das 18h. O alerta avisa para o risco de chuvas intensas, com raios, vendavais e chance de queda de granizo. Outras regiões do Paraná também estão sob alerta.

A previsão do tempo desta segunda, em Curitiba, indicava que a semana começaria com céu encoberto, mas sem chance de chuva. Porém, no início da tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) passou a indicar que, ao longo desta segunda-feira, pode chover entre 20 e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia.

Já os ventos podem atingir velocidades entre 40 km/hora e 60 km/hora. Sob estas condições, de alerta amarelo do Inmet para tempestades, o risco de corte de energia elétrica é baixo, conforme o instituto, mas podem ocorrer estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Áreas de abrangência no estado

Norte Pioneiro Paranaense, Sudeste Paranaense, Centro Oriental Paranaense, Assis, Metropolitana de Curitiba, Centro-Sul Paranaense, Centro Ocidental Paranaense, Noroeste Paranaense, Norte Central Paranaense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense.

Como se proteger?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

