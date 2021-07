As novas doses que chegaram ao Paraná nesta quarta e quinta-feira (30 e 1º) já começaram a ser enviadas para as 22 regionais de saúde espalhadas pelo Estado. Ao todo, o Paraná recebeu 361.490 doses, sendo 227.250 do imunizante Covishield, da parceria Fiocruz/AstraZeneca, e 84.240 da Comirnaty, produzida pela Pfizer/BioNtech.

99% das doses serão destinadas para a população geral acima de 18 anos. Das vacinas da Pfizer, 1.050 doses (0,3%) serão reservadas para profissionais das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas – finalizando o atendimento deste grupo. A distribuição para esse grupo ainda está sendo ajustada.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná muda estratégia e quer vacinar 80% dos adultos até o fim de agosto

>> Curitiba retoma vacinação geral até 45 anos e mais nesta semana, garante secretária

Serão retiradas ainda nesta quinta as doses de onze Regionais da Saúde por via terrestre (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Apucarana, Telêmaco Borba e Ivaiporã). Na sexta-feira serão encaminhadas as remessas do transporte aéreo para as Regionais mais distantes da capital, o que proporcionará a retomada das aplicações no final de semana.

Curitiba, cidade mais populosa do Estado, receberá 47.405 doses da AstraZeneca e 14.246 doses da Pfizer.

A distribuição de doses para os municípios já está dentro da nova metodologia determinada pela Secretaria de Estado da Saúde, que prevê a readequação do quantitativo de doses nas 399 cidades. A estratégia, segundo o secretário Beto Preto, visa igualar a cobertura vacinal de 80% da população adulta até o final de agosto. A ideia é encerrar o calendário até o final de setembro.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 para a população em geral:

1ª RS – Paranaguá – 4.670 doses de AstraZeneca e 1.402 doses de Pfizer

2ª RS – Metropolitana – 98.430 doses de AstraZeneca e 29.558 doses de Pfizer

3ª RS – Ponta Grossa – 16.135 doses de AstraZeneca e 4.848 doses de Pfizer

4ª RS – Irati – 5.230 doses de AstraZeneca e 1.560 doses de Pfizer

5ª RS – Guarapuava – 10.425 doses de AstraZeneca e 3.120 doses de Pfizer

6ª RS – União da Vitória – 4.240 doses de AstraZeneca e 1.272 doses de Pfizer

7ª RS – Pato Branco – 6.505 doses de AstraZeneca e 1.956 doses de Pfizer

8ª RS – Francisco Beltrão – 9.220 doses de AstraZeneca e 2.766 doses de Pfizer

9ª RS – Foz do Iguaçu – 8.825 doses de AstraZeneca e 2.652 doses de Pfizer

10ª RS – Cascavel – 10.480 doses de AstraZeneca e 3.144 doses de Pfizer

11ª RS – Campo Mourão – 6.750 doses de AstraZeneca e 2.022 doses de Pfizer

12ª RS – Umuarama – 6.120 doses de AstraZeneca e 1.842 doses de Pfizer

13ª RS – Cianorte – 4.080 doses de AstraZeneca e 1.218 doses de Pfizer

14ª RS – Paranavaí – 6.360 doses de AstraZeneca e 1.908 doses de Pfizer

15ª RS – Maringá – 18.030 doses de AstraZeneca e 5.400 doses de Pfizer

16ª RS – Apucarana – 9.045 doses de AstraZeneca e 2.706 doses de Pfizer

17ª RS – Londrina – 24.450 doses de AstraZeneca e 7.332 doses de Pfizer

18ª RS – Cornélio Procópio – 4.045 doses de AstraZeneca e 1.212 doses de Pfizer

19ª RS – Jacarezinho – 6.565 doses de AstraZeneca e 1.974 doses de Pfizer

20ª RS – Toledo – 10.495 doses de AstraZeneca e 3.150 doses de Pfizer

21ª RS – Telêmaco Borba – 4.615 doses de AstraZeneca e 1.386 doses de Pfizer

22ª RS – Ivaiporã – 2.535 doses de AstraZeneca e 762 doses de Pfizer

TOTAL – 277.250 doses de AstraZeneca e 83.190 doses de Pfizer