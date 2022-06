A cidade de Curitiba e os municípios da região metropolitana (RMC) estão sob alerta laranja para chuvas fortes a partir da tarde desta quarta-feira (1.º). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com vigência até as 10h de quinta-feira (2). O alerta laranja prevê chuvas em grande volume e com risco de alagamentos e ventos intensos.

Segundo o Inmet, pode chover entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100 mm/dia. A velocidade dos ventos pode variar entre 60 km/hora e 100 km/hora. Vale lembrar que a quarta-feira começou com tempo frio e chuvoso na região da capital. Uma frente fria que está sobre o estado se desloca lentamente e vem seguida por uma massa de ar polar. Com isso, as chuvas vem caindo ao longo do dia em praticamente todo o Paraná.

Apesar do alerta indicar risco de alagamentos, o Inmet informa que em Curitiba, particularmente, há um risco mais baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Já na RMC, esses riscos têm mais chance de ocorrer.

As áreas afetadas, conforme o mapa divulgado pelo Inmet, pegam mais os municípios localizados ao sul da capital paranaense. Já os municípios mais ao norte de Curitiba correm risco menor para estragos, mas o volume de chuva tende a ser elevado.

O instituto recomenda que em caso de temporais sejam observados os seguintes cuidados:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

