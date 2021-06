Bairros de Curitiba e de Araucária, na região metropolitana de Curitiba (RMC), são afetados e ficam sem água ou com pouca pressão na rede, nesta terça-feira (29), por conta de uma queda de energia na captação do Sistema Passaúna, da Sanepar.

Conforme a empresa, a previsão é de que o fornecimento seja normalizado de forma gradativa, a partir das 16 horas. Veja a lista de bairros impactados pelo problema.

Bairros sem água ou com baixa pressão na rede:

Curitiba: Cidade Industrial, São Miguel e Augusta.

Araucária: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, São Miguel, Olaria, Jardim Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e Jardim Atenas.

Pra não ficar sem água

Conforme a Sanepar, clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar ainda sugere que cada imóvel tenha um reservatório de pelo menos 500 litros e orienta para que desperdícios sejam evitados.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, a recomendação é ter em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações também é possível utilizar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acessar o site: www.sanepar.com.br.