Uma queda de energia nesta segunda-feira (12), no Sistema Santa Cândida, pode afetar o abastecimento de água da Sanepar, em bairros de Curitiba e no Lamenha Grande, em Almirante Tamandaré. Segundo a empresa, a previsão é que a energia seja restabelecida no início da tarde, e a normalização do abastecimento ocorra em torno das 17 horas.

LEIA MAIS – Homem é preso com carregamento de palmito ilegal e toma multa pesada no Litoral

Bairros afetados

Almirante Tamandaré: Lamenha Grande.

Curitiba: Santa Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, São Lourenço, Abranches, Pilarzinho e Taboão.

A orientação é para que se faça uso racional da água, sem desperdício, priorizando a alimentação e a higiene pessoal.

LEIA TAMBÉM – Estrada da Graciosa deve ser totalmente liberada perto do Natal

Só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile e veja no site www.sanepar.com.br.

Veja que incrível!