A Sanepar comunica que, nesta sexta-feira (3), a qualidade da água bruta que chega à Estação de Tratamento Iraí está prejudicado o abastecimento em bairros de Curitiba, Pinhais e Almirante Tamandaré. Cerca de 75 mil moradores podem ficar sem água. A orientação é que seja feito uso racional da água. O mesmo problema já havia sido registrado na quinta e na quarta-feira desta semana.

A previsão é que a normalização ocorra por volta das 14 horas deste sábado (4).

As chuvas carrearam aos rios muita lama, terra, folhas e outros resíduos que alteram significativamente a cor da água, o que requer que o processo de tratamento seja mais demorado para assegurar a qualidade da água distribuída.

Bairros afetados

Curitiba: Abranches, Atuba, Bacacheri, Barreirinha, Cachoeira, Boa Vista, São Lourenço, Pilarzinho, Taboão, Santa Cândida e Tingui.

Pinhais: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 2, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Sete Vilas, Estância Pinhais 2 e Alphaville Graciosa.

Almirante Tamandaré: Cachoeira e Lamenha Grande.

Clientes que têm caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

