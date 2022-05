Doze bairros de Curitiba, quatorze de Araucária, um de Almirante Tamandaré e um de Campo Magro (lista abaixo) podem ficar sem água nesta quarta-feira (11). Uma manutenção elétrica na captação Passaúna está ocorrendo desde às 8h, de acordo com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

VIU ESSA? Quanto cada radar multou em Curitiba? Projeto na Câmara quer explicação de valores

Conforme a Sanepar, o serviço será realizado até às 11h, mas a normalização do abastecimento de água está prevista para às 20h. A orientação é evitar desperdícios.

A Sanepar informou que clientes com caixa-d’água podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

LEIA TAMBÉM – Com alta de transmissão da covid-19, Curitiba soma quase 4 mil casos ativos

Veja os bairros afetados

Curitiba

Campo Comprido

Cidade Industrial

Mossunguê

Cidade Industrial

Fazendinha

São Miguel

Augusta

Cascatinha

Santa Felicidade

São João

Butiatuvinha

São Braz.

Araucária

Barigui

Thomaz Coelho

Capela Velha

Sabiá

Tindiquera

Costeira

Cachoeira

São Miguel

Olaria

Jardim Las Vegas

Arvoredo

Jatobá

Panamérica

Jardim Atenas.

Almirante Tamandaré

Tanguá.

Campo Magro

Boa Vista.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Guilherme leva Tucão para sua clínica Pantanal Tibério conta que pensa em casar com Muda Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”