Curitiba e região metropolitana estão sob alerta laranja de temporal nesta sexta-feira (18). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta vale até as 10h de sábado (19). A previsão é de chuva com intensidade entre 30 mm/hora e 60 mm/hora ou até 100 mm/dia, com ventos na velocidade de 60 km/hora a 100 km/hora. Não se descarta a queda de granizo.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste domingo, o tempo segue bastante instável nesta tarde de sexta no Paraná. “Há várias áreas e linhas de instabilidade deslocando-se pelo Estado, com destaque para as precipitações que ocorrem no oeste paranaense. Em Marechal Cândido Rondon chove mais de 25 mm em apenas 1 hora”, destacou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Conforme o alerta do Inmet, além da região de Curitiba, as áreas afetadas pelo alerta laranja no Paraná são Norte Pioneiro, Centro-Leste, Leste Paranaense, Noroeste Paranaense, Sudoeste, Oeste e Centro-Sul.

Em Curitiba, o dia que amanheceu como sol foi ficando encoberto ao longo da tarde. A temperatura máxima prevista pelo Simepar ao longo do dia é de 27º C.

Como se proteger?

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta às pessoas a não se abrigarem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas.

Também não se recomenda estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).