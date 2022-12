Curitiba e região metropolitana estão em estado de alerta amarelo para tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta sexta-feira (2), o Inmet informou que toda a faixa Centro-Sul do Paraná corre o risco de ter chuva de até 50 mm/dia e ventos intensos de até 60 km/hora.

Segundo o Inmet, não se descarta queda de granizo. O alerta vale até a manhã de sábado (3), por volta das 10h. As chuvas podem variar entre 20 mm/hora e 30 mm/hora ou até 50 mm/dia. Já os ventos fortes, segundo o alerta, podem variar entre 40 km/hora e 60 km/hora.

Áreas afetadas pelo alerta: Região Metropolitana de Curitiba, Centro-Oeste paranaense, Noroeste paranaense, Sudoeste paranaense, Oeste paranaense, Sudeste paranaense, Centro-Leste paranaense, Norte Central paranaense, Norte Pioneiro.

Esse tipo de alerta é classificado como “perigo potencial”. Na avaliação do instituto, que acompanha o alerta, há “baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”.

Temperaturas em Curitiba

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima prevista para a capital nesta sexta é de 17° C, com máxima em torno de 27° C.

