A Sanepar realiza uma manutenção elétrica na captação do Rio Miringuava, nesta terça-feira (22), que afeta o abastecimento de água em bairros de Curitiba e São José dos Pinhais. Na quarta (23), os serviços acontecem no reservatório Tarumã com possibilidade de interrupção do fornecimento em outros bairros da Capital.

Na terça, os trabalhos serão executados das 8h ao meio-dia, e o retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, com normalização prevista para a madrugada de quarta-feira (23).

Bairros afetados

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará.

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu, Águas Belas, Independência, Iná, Aristocrata, Guatupê e Rio Pequeno.

Na quarta-feira

Na quarta (23), acontecem os serviços de melhoria na parte elétrica do Reservatório Tarumã e também de substituição de registro na rede de distribuição. As ações, que são feitas em locais diferentes, podem afetar o abastecimento de água nos bairros Tarumã, Capão da Imbuia, Centro e Alto da XV.

Os serviços têm início às 8 horas. O retorno do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, a partir das 15 horas, com normalização prevista para as 18 horas.

Atendimento

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve possuir caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha um reservatório de pelo menos 500 litros. A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

