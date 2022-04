A Sanepar informa que na terça-feira (5) fará manutenção elétrica na Estação de Tratamento de Água Miringuava, que irá afetar o abastecimento de água em bairros de São José dos Pinhais e de Curitiba.

O serviço será feito a partir das 8 horas e a normalização do abastecimento de água está prevista para a manhã de quarta-feira (6).

Bairros afetados

Curitiba: Campo de Santana, CIC, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará.

São José dos Pinhais: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro Fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Afonso Pena, Aviação, Boneca do Iguaçu, Águas Belas, Independência, Iná, Aristocrata, Guatupê e Rio Pequeno.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos.

Atendimento

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

